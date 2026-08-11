اپ استور طرف ثالث در گوگل پلی ظاهر شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت Aptoide اعلام کرده Aptoide Games اکنون برای کاربران اندروید در گوگل پلی در آمریکا قابل دانلود است. این شرکت در بازی های موبایل تخصص دارد اما قبلا فقط از طریق نصب پیش فرض یا «ساید لودینگ» قابل دسترسی بود.

گوگل مدت ها جنگید تا تنها گزینه اپ استور آسان برای کاربران اندروید باشد. پائولو ترزنوتس مدیر ارشد اجرایی و هم بنیانگذار این شرکت می گوید: بیش از ۱۰ سال است که کاربران اندروید قابلیت کشف فروشگاه های اپ جایگزین از طریق گوگل پلی را از دست داده اند. امروز این روند تغییر کرده است. کاربران حق انتخاب بیشتری به دست آورده اند، توسعه دهندگان نیز فرصت های توزیع بیشتری یافته اند و اندروید به یک اکوسیستم بازتر و رقابتی تر تبدیل شده است.

قاضی دادگاهی در آمریکا پس از حدود پنج سال کارزار میان گوگل و اپیک گیمز در سال ۲۰۲۴ میلادی به این غول فناوری دستور داد تا پلی استور را بازگشایی کند. گوگل و اپیک به توافقی دست یافته اند که شامل گزینه های پرداخت بیشتر، برنامه ای برای فروشگاه های اپ ثبت شده و هزینه های کمتر و برنامه های جدیدتر برای توسعه دهندگان نرم افزار است. این توافقنامه شامل آن می شود که فروشگاه های اپلیکیشن طرف ثالث در گوگل پلی اجازه فعالیت یابند.

فروشگاه های اپلیکیشن طرف ثالث از ۲۲ جولای در دسترس قرار گرفته اند.Aptoide احتمالا نخستین شرکتی باشد که از این تغییر قوانین بهره می برد.