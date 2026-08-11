به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی عملکرد شرکت ارتباطات شهر در صحن علنی شورا، با اشاره به افزایش تعداد دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در سطح شهر، خواستار ارائه گزارشی دقیق درباره وضعیت مجوزها و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به این سازه‌ها شد.

وی اظهار کرد: اگر قرار است درباره افزایش تعداد آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی در شهر توضیح داده شود، لازم است وضعیت دکل‌هایی که پیش از این دارای رأی ماده ۱۰۰ بوده‌اند نیز مشخص شود. تا جایی که به خاطر دارم، بیش از هزار مورد از این دکل‌ها تا یک سال پیش دارای رأی ماده ۱۰۰ بودند، اما هنوز رأی آنها اجرا یا تعیین تکلیف نشده بود. بنابراین ممکن است بخشی از مواردی که امروز به‌عنوان افزایش تعداد دکل‌ها مطرح می‌شود، همان مواردی باشد که پیش‌تر دارای رأی ماده ۱۰۰ بوده‌اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت بررسی فرآیند صدور مجوزها افزود: در خود سیستم نیز نقصی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. دوستان به‌درستی موضوع را از منظر اپراتورها دنبال کرده‌اند و درباره درآمدهای حاصل از این فعالیت نیز بحث‌هایی وجود دارد، اما نصب یک دکل روی پشت‌بام یک ساختمان، موضوعی نیست که از نظر بصری قابل مشاهده نباشد.

علوی ادامه داد: سؤال من این است که چگونه ممکن است چند هزار دکل در سطح شهر، آن هم روی پشت‌بام ساختمان‌ها، نصب شود و ما بعداً متوجه شویم که این دکل‌ها غیرمجاز بوده‌اند؟ این موضوع یا نشان‌دهنده وجود یک خلأ جدی در فرآیند نظارت است یا اینکه در مقطعی نسبت به این موارد چشم‌پوشی شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع را نمی‌توان صرفاً به خطای یک فرد یا کارمند نسبت داد، تصریح کرد: اینها سؤالاتی است که باید در همین‌جا پاسخ داده شود. اینکه چند هزار دکل غیرمجاز، آن هم روی پشت‌بام‌هایی که از نظر بصری برای شهروندان و دستگاه‌های نظارتی قابل مشاهده است، نصب شده باشد، نیازمند بررسی جدی است.

عضو شورای شهر تهران همچنین با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با فرمانداری گفت: اینکه در مواردی حتی دو مرتبه از فرمانداری نامه گرفته شده، نشان می‌دهد مجموعه مربوطه از فرآیندی که در حال انجام است اطلاع داشته است. بنابراین باید مشخص شود اساساً سازوکار شرکت به چه شکل بوده و آیا از ابتدا روندی ایجاد شده که این دکل‌ها به‌صورت قارچ‌گونه افزایش پیدا کنند یا خیر.

علوی با اشاره به وضعیت مدیریتی شرکت ارتباطات شهر در سال‌های گذشته نیز گفت: به نظرم در مقطعی فاصله‌ای در مدیریت و پیگیری این موضوعات ایجاد شد. دوستانی که پیش از این روی این مسائل کار کرده بودند، بر موضوع مسلط بودند، اما چند سالی شرایط به گونه‌ای پیش رفت که حتی مشخص نبود مدیرعامل شرکت چه کسی است و چه فردی مسئول پیگیری این موضوعات است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی شرکت ارتباطات شهر خاطرنشان کرد: خوشبختانه حدود یک سال است که حداقل می‌دانیم مجموعه چه شرایطی دارد و چه افرادی در آنجا مسئولیت دارند و امیدواریم این روند با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.