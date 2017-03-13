مطالعات احداث «بندر سبز خزری» در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، اله یار اسعدی ظهر دوشنبه در نشست خبری مدیران شورای حمل و نقل استان گلستان با موضوع خدمات نوروزی سال ۹۶ اظهار کرد: استان گلستان ۱۳۰ کیلومتر نوار مرزی دریایی دارد و در دو شهر بندرگز و بندرترکمن خدمات نوروزی به گردشگران ارائه می شود.

وی افزود: در برنامه های سازمان قرار بود بندر خواجه نفس در گمیشان احداث شود ولی سرمایه گذاری ها در حد مکاتبات اداری بود و مطالعاتی انجام نشد.

وی ادامه داد: سازمان بنادر مکان جدیدی در گمیشان به نام بندر سبز خزری شناسایی کرده و به عنوان مکانی که قابلیت ساخت و راه اندازی بندر باشد و در دستور کار برنامه های خود قرار داده ایم.

اسعدی ادامه داد: مطالعات صفر این مکان انجام شده و بعد از پایان مطالعات یک، شرایط اکران این بندر برای سرمایه گذاری بندرسازی و بندر داری در حوزه گردشگری انجام خواهد شد.

وی نجات خلیج گرگان را از موضوعات مهمی که در مکاتبات وزیر راه و آقای جهانگیری هم بر آن تاکید شده عنوان کرد و گفت: تلاش می شود تا آب به خلیج رفت و برگشت داشته باشد ولی امکان خشک شدن این خلیج هم وجود دارد.

وی اظهار کرد: خلیج گرگان با پس روی آب همراه بوده و تمام مکاتبات برای لایروبی و پیشگیری از سونامی نمک که پیش روی خلیج گرگان است انجام شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گلستان تصریح کرد: سازمان بنادر برای سفرهای گردشگری و دریایی تمهیداتی در نظر گرفته قرار است اسکله های تفریحی مجهز شوند و تعمیرات لازم هم برای ارائه خدمات و افزایش ایمنی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ۳۵۰ جلیقه نجات، ۶۰ عدد حلقه نجات تهیه و ۵۰ هزار بروشور توصیه های ایمنی به تعاونی های مرتبط و متصدیان قایق های تفریحی داده شده است.