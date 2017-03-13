رئیس جمهور سوریه توسط مردم انتخاب می شود نه سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با رسانه های اروپایی از محاصره مردم سوریه توسط اروپایی ها انتقاد کرد.

در همین راستا، بشار اسد تاکید کرد: اولویت ما مبارزه با تروریسم از طریق خلاص شدن از افراط گرایان و همچنین آشتی های سیاسی در مناطق مختلف است. محاصره سوریه از سوی غرب و اروپا تکمیل کننده کشتار و تخریبی است که تروریست ها برای سوق دادن مردم به سمت ترک کشور و انتقال به مکان های دیگر مانند اروپا مرتکب شده اند.

وی بیان داشت: بخشی از روند کشتار در سوریه به دست اروپایی ها انجام شد. این مردم سوریه هستند که رئیس جمهور خود را انتخاب می کنند نه سازمان ملل. ایران علاوه بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریست ها، از دمشق در منطقه و جهان نیز حمایت سیاسی می کند.

رئیس جمهور سوریه گفت: اسرائیل به صورت مستقیم از تروریست ها حمایت می کند؛ این حمایت شامل حمایت لجستیک و یا حملات هوایی علیه ارتش سوریه در مناطق مرزی می شود. بازپس گیری حلب و تدمر و دیگر مناطق، نشانه خوبی برای موفقیت روسیه و ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم است.

روز یکشنبه نیز هیأتی از پارلمان اروپا به ریاست «خاویر کوزو» با «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رئیس جمهور سوریه در این دیدار تاکید کرد که سیاست اشتباه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی در قبال سوریه و منطقه موجب گسترش تروریسم در منطقه شده است.