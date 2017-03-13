تمهیدات آتش نشانی برای چهارشنبه سوری/آماده باش ۲۷۳۰ آتش نشان

سید جلال مبکی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته صدها تیم ویژه عملیاتی با بیش از ۲۷۳۰ نیرو در قالب ۴۵۳ تیم پیاده و ۵۷۵ دستگاه خودروی عملیاتی برای سه شنبه پایان سال در سطح تهران آماده باش خواهند بود. ضمن این که پیش بینی می شود با توجه به راه اندازی کمپین های مختلف از سوی اقشار مردم پس از وقوع حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و شهادت ۱۶ تن از بهترین نیروهای آتش نشان، توجه مردم به توصیه های ایمنی و پرهیز جوانان و نوجوانان از هر نوع اقدام خطرناک شاهد برگزاری مراسم مطلوب و آرام در سطح شهر باشیم.

وی اضافه کرد: برای پاسخگویی به نیاز ایمنی شهروندان و همیاری با آنان در عصر و شب سه شنبه آخر سال، ناوگان خودرویی و آتش نشانان با استقرار ۲۳۲ خودرو سبک و ۲۳۴ خودرو سنگین آتش نشانی و ۱۰۹ دستگاه موتورسیکلت عملیاتی همراه با تیم های پیاده در ۱۱۴۸ نقطه از سطح شهر تهران، از ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۲۴ اسفندماه تا پایان این مراسم آماده خدمت رسانی هستند.

ملکی ادامه داد: دراین روز، مدیران عملیاتی آتش نشانی با خودروهای سازمانی به طور مستمر در خیابان ها به گشت زنی پرداخته و وضعیت ایمنی نقاط مختلف شهررا تحت کنترل قرار می دهند.

وی تصریح کرد: همچنین نیروهای غیر شیفت این سازمان در ایستگاه های آتش نشانی حضور خواهند یافت و در صورت لزوم برای ارائه خدمات ایمنی به شهروندان، با آتش نشانان همکاری می کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی از عموم شهروندان خواست ضمن پرهیز از آتش و ترقه بازی، در صورت بروز هرگونه حادثه ای، سریعاً مراتب را با سامانه ۱۲۵ و یا نیروهای آتش نشانی مستقر در سطح شهر اطلاع دهند.