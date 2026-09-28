به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های وزنه برداری بازی های آسیایی، امروز عالی‌پور در حرکت اول یک ضرب وزنه ۱۷۵ کیلوگرم را ثبت کرد، دومین حرکت عالی پور وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی بود که با موفقیت بالای سر برد، او در سومین حرکت وزنه ۱۸۳ را نتوانست مهار کند. او در یک ضرب در رده اول قرار گرفت. علی عالی پور با مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی رکورد یکضرب بازی‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد.

با کسب این طلا، کاروان ورزش ایران به رده هفتم جدول توزیع مدال ها بازگشت. کاروان کشورمان پیش از این در این رده قرار داشت اما در پایان روز هشتم بازی ها، به خاطر پیشی گرفتن بحرین ها در تعداد کلی مدال طلا این رده را از دست داد و در جایگاه هشتم قرار گرفت.

مدال طلای علی عالی پور هشتمین طلا و سی و دومین مدال کاروان ایران است.

جدول توزیع مدال ها بعد از طلایی شدن علی عالی پور به این شرح است:

عملکرد کاروان ورزش ایران تا به امروز به شرح زیر است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده(کوراش)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

* نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)