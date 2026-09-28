ثبت بیش از ۳۰۰ خاطره از شهید رئیسی برای روایتگران سیره شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زمانی پیش از ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از کتاب من وقت دارم که مجموعه ای موضوعی از خاطرات شهید رئیسی است اظهار کرد: پس از انتشار خبر شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، گروهی ۱۰ نفره از پژوهشگران مؤسسه سیره شهدا فعالیت خود را برای ثبت و گردآوری خاطرات مرتبط با این شهید آغاز کردند.

وی ادامه داد: این گروه با بررسی مصاحبه‌ها، برنامه‌های رسانه‌ای و مطالب منتشرشده درباره شهید رئیسی و همچنین خاطرات ارکان دولت، یاران و همراهان وی، بیش از ۳۰۰ خاطره را ثبت و ضبط کرد.



دبیر تعلیم و تربیت مؤسسه سیره شهدا افزود: از میان این مجموعه، خاطراتی که قابلیت روایتگری داشتند و می‌توانستند در محافل تبلیغی و سخنرانی مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و انتخاب شدند که در نهایت ۱۰۱ خاطره برای تدوین نهایی برگزیده شد.



زمانی با اشاره به تدوین این خاطرات در قالب ۸۱ نمای موضوعی بیان کرد: این مجموعه برای راویان، سخنرانان و مبلغان طراحی شده است تا آنان بتوانند متناسب با موضوع سخنرانی و محتوای روایت خود، خاطره مرتبط با شهید رئیسی را به آسانی از میان موضوعات کتاب انتخاب کنند.



خاطرات شهید رئیسی در قالبی کاربردی تدوین شد



وی خاطرنشان کرد: این اثر در کنار سایر کتاب‌های منتشرشده درباره شهید رئیسی، از ویژگی متفاوتی برخوردار است و مخاطب اصلی آن راویان و مبلغان هستند که به دنبال دسترسی سریع به خاطرات موضوعی برای استفاده در روایتگری هستند.



دبیر تعلیم و تربیت مؤسسه سیره شهدا گفت: یکی دیگر از آثاری که در چهلمین روز شهادت رئیس جمهور شهید آماده شد، کتابی با عنوان خط شهید جمهور بود که در آن ۱۱ فیش روایی از شهید آیت‌الله رئیسی گردآوری شده بود.



زمانی ادامه داد: این اثر با توجه به شرایط آن مقطع و در آستانه انتخابات، با هدف بهره‌مندی مبلغان و راویان از روایت‌های مرتبط با شهید رئیسی منتشر شد و در اختیار فعالان عرصه تبلیغ و روایتگری قرار گرفت.



وی با اشاره به روند تدوین کتاب خاطرات شهید رئیسی افزود: گردآوری اولیه این خاطرات توسط جمعی از پژوهشگران انجام شد و تدوین و قلم‌زنی اثر نیز به وسیله مسئول پژوهش مؤسسه سیره شهدا، شیخ محمد عبدالملکی، صورت گرفت.



زمانی همچنین از تلاش‌های تیم پژوهشی این مجموعه برای آماده‌سازی اثر قدردانی کرد و گفت: این کتاب تلاش دارد مجموعه‌ای از خاطرات روایت‌پذیر شهید رئیسی را به شکلی موضوع‌بندی‌شده در اختیار مبلغان و راویان قرار دهد.



کتاب مهارت‌های سوژه‌یابی برای راویان منتشر شد



دبیر تعلیم و تربیت مؤسسه سیره شهدا در ادامه به رونمایی از کتاب دیگری با عنوان مهارت‌های سوژه‌یابی در روایتگری اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای مهم راویان، سخنرانان و مبلغان فعال در عرصه جهاد، شهادت و مقاومت، توانایی شناسایی و انتخاب سوژه مناسب برای روایت است.



وی افزود: راوی باید بتواند از ظرفیت‌های مختلف مانند زندگی شهدا، یادمان‌های شهدا و حتی آمار و اطلاعات موجود، سوژه مناسب استخراج کند و روایت خود را بر مبنای آن شکل دهد.



زمانی ادامه داد: این کتاب با هدف ارائه مبانی، اصول، روش‌ها و مهارت‌های سوژه‌یابی برای روایتگری تدوین شده است تا مبلغان و سخنرانان بتوانند از یک روش مشخص برای شناسایی و پرداخت سوژه‌های روایی استفاده کنند.



وی بیان کرد: در حوزه تبلیغ و روایتگری، جای چنین اثری که به صورت روشی و مهارتی موضوع سوژه‌یابی را دنبال کند خالی بود و این کتاب با هدف پاسخ به همین نیاز تهیه شده است.



دبیر تعلیم و تربیت مؤسسه سیره شهدا خاطرنشان کرد: نگارش این اثر توسط دکتر درخشندگی و با راهنمایی و راهبری دکتر نادم در دوره مسئولیت وی در معاونت پژوهش مؤسسه سیره شهدا انجام شده است.



شبکه ملی سیره شهدا توسعه می‌یابد



زمانی همچنین از طراحی سامانه شمس با عنوان شبکه ملی سیره شهدا خبر داد و گفت: این سامانه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و ایجاد دسترسی آسان به ظرفیت راویان سراسر کشور راه‌اندازی شده است.



وی افزود: افرادی که در نقاط مختلف کشور قصد برگزاری برنامه‌های مرتبط با شهدا را دارند، می‌توانند از طریق این شبکه به شکل هوشمند و در سریع‌ترین و آسان‌ترین روش، راوی مورد نیاز خود را پیدا کنند.



دبیر تعلیم و تربیت مؤسسه سیره شهدا ادامه داد: در این سامانه علاوه بر مشخصات راوی، اطلاعات مربوط به سوابق، توانمندی‌ها، صوت روایت و محدوده جغرافیایی فعالیت او نیز در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا امکان انتخاب راوی متناسب با نیاز برنامه فراهم شود.



زمانی گفت: راه‌اندازی شبکه ملی سیره شهدا می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت راویان در محافل و برنامه‌های مرتبط با فرهنگ جهاد و شهادت را فراهم کند و این ظرفیت را از تمرکز در شهر مقدس قم فراتر ببرد.



وی افزود: برنامه توسعه این شبکه در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و روستاها نیز دنبال می‌شود تا در نهایت ظرفیت‌های بومی هر منطقه برای روایتگری فرهنگ جهاد و شهادت مورد استفاده قرار گیرد و در هر روستا نیز امکان بهره‌مندی از راوی فراهم شود.