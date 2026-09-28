حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازرسیهای انجام شده در سطح شهرستان کاشان با هدف ارتقای سلامت عمومی، تأمین امنیت غذایی شهروندان و پیشگیری از بروز مخاطرات بهداشتی از سوی کارشناسان بهداشت محیط انجام شده است.
وی ابراز کرد: در شش ماهه نخست امسال، ۲۱ هزار و ۳۸۷ مورد بازرسی از ۱۰ هزار و ۱۱۰ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی شهرستان کاشان انجام شد که حاصل آن شناسایی و معدومسازی هفت هزار و ۱۸۵ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف و ناسالم بود.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان تصریح کرد: همچنین ۸۴ اخطار بهداشتی برای مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۰ اخطار برای اماکن عمومی صادر شد و ۴۹ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۲۰ مکان عمومی متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد: در همین مدت، ۱۰ واحد متخلف به دلیل بیتوجهی به الزامات و مقررات بهداشتی و پس از طی مراحل قانونی، پلمب شدند.
وجگانی با اشاره به اهمیت نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی گفت: در نیمه نخست امسال ۱۸ هزار و ۳۸۹ مورد کلرسنجی و ۸۵۷ مورد نمونهبرداری میکروبی از شبکههای آب آشامیدنی انجام شد تا سلامت آب مصرفی شهروندان به صورت مستمر پایش شود.
وی افزود: همچنین ۲۷۹ مورد نمونهبرداری از آب استخرها، ۲۴۷ مورد از خروجی دستگاههای تصفیه آب و ۳۵۲ مورد از آبانبارها انجام گرفت.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان ادامه داد: در حوزه کنترل و پایش مواد غذایی نیز ۳۷۵ مورد نمونهبرداری از مواد غذایی و سه هزار و ۹۱۴ مورد سنجش پرتابل انجام شد و بر اساس نتایج ارزیابیها، هشت هزار و ۹۵۱ مرکز از نظر رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی در وضعیت مطلوب قرار داشتند.
وی با قدردانی از تلاش کارشناسان بهداشت محیط اظهار کرد: استمرار نظارتهای بهداشتی، همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در رعایت الزامات بهداشتی، نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی جامعه دارد.
نظر شما