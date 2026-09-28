به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدزاده ظهردوشنبه در تور رسانهای پارک علم و فناوری آذربایجانغربی و آیین رونمایی از لوگوی این پارک از آغاز عملیات احداث سولههای کارگاهی و نیمهصنعتی این پارک خبر داد و افزود: این سولهها در مساحت ۷۵۰ مترمربع احداث میشوند و پیشبینی شده است تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
وی توسعه زیرساختهای عمرانی را از برنامههای این مجموعه عنوان کرد و افزود: ایجاد فضای مناسب برای استقرار شرکتهای دانشبنیان و فناور از محورهای این اقدامات است.
محمدزاده با اشاره به ظرفیت اراضی پارک علم و فناوری اظهار کرد: از مجموع ۲۲ هکتار اراضی این مجموعه، ۶۶ قطعه برای واگذاری به شرکتهای دانشبنیان آماده شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۲ قطعه از این اراضی به شرکتهای دانشبنیان واگذار شده و شرکتهای مستقر در این قطعات به بهرهبرداری رسیدهاند؛ همچنین در یکی دیگر از قطعات، عملیات ساخت وساز در حال انجام است.
معاون اداری، مالی و پشتیبانی پارک علم و فناوری آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: شرکتهای مستقر در این اراضی با احداث واحدهای خود، فعالیتهای فناورانه و دستاوردهایشان را در حوزههای مختلف ارائه و معرفی میکنند.
وی با تأکید بر توسعه زیرساختهای مورد نیاز شرکتهای فناور گفت: اجرای طرح سولههای کارگاهی و نیمهصنعتی نیز با هدف فراهمکردن فضای مناسب برای فعالیت و توسعه این شرکتها در دستور کار قرار گرفته است.
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