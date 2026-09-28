به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر دوشنبه در یک گفتگوی رادیوئی اظهار کرد: پیشنهاد نامگذاری ۱۴ مهر بهعنوان روز تهران پیشتر از سوی شورای اسلامی شهر تهران مطرح و سال گذشته در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب شد؛ شورای فرهنگ عمومی کشور نیز با این نامگذاری موافقت کرده و درج آن در تقویم رسمی کشور در دست پیگیری است.
وی افزود: برگزاری برنامههای روز تهران از سال گذشته آغاز شد و امسال نیز مجموعهای متنوع از رویدادها در قالب «هفته فرهنگی تهران» پیشبینی شده است.
استاندار تهران با تأکید بر جایگاه ملی استان گفت: تهران بهعنوان پایتخت کشور از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی گستردهای برخوردار است که بخشی از آنها حتی برای ساکنان استان نیز کمتر شناخته شده است.
معتمدیان ادامه داد: برخلاف تصور عمومی که پیشینه تهران را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال محدود میداند، یافتهها و کاوشهای دهههای اخیر نشان میدهد سابقه مدنیت در این پهنه به چند هزار سال پیش بازمیگردد.
وی معرفی اماکن تاریخی و ثبتشده، هنرمندان، مفاخر، نویسندگان، شاعران و ورزشکاران استان را از محورهای هفته فرهنگی تهران برشمرد و گفت: این برنامهها با همکاری شهرداری تهران و مجموعه دستگاههای استان برگزار خواهد شد.
استاندار تهران همچنین با اشاره به نشست برگزارشده با مدیر شبکه تهران بیان کرد: استفاده از ظرفیت صداوسیما برای معرفی توانمندیهای استان و پوشش گسترده برنامههای روز و هفته فرهنگی تهران در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما