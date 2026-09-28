پرونده شکست حصر آبادان در شماره ۸۹ ماهنامه «سرو» روایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۸۹ ماهنامه تخصصی «سرو» ویژه مهرماه ۱۴۰۵ با مطالبی در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، رسانه، تاریخ شفاهی و فرهنگ منتشر شد.

محور اصلی این شماره، پرونده‌ای با عنوان «فرماندهان تحول‌آفرین؛ پرونده‌ای برای شکست حصر آبادان در سایه وحدت قوا و رخداد یک پیروزی بزرگ» است که در بخش «راویان» دنبال شده و مطالبی همچون «عملیات ثامن‌الائمه(ع)، نقطه عطفی در راهبرد نظامی ایران»، «روایت نبرد نجات آبادان» و «از مدیریت بحران تا تحقق پیروزی تحول‌آفرین» را دربرمی‌گیرد.

در بخش «گفتمان»، شماره جدید «سرو» با موضوعاتی همچون آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی و نسبت دستاوردها، رسالت‌ها و آرمان‌ها، گفت‌وگویی با دکتر محمدرحیم عیوضی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه آینده‌پژوهی و مطالعات فرهنگی، منتشر کرده است. همچنین گفت‌وگوی «حکیم و تاریخ» با حجت‌الاسلام ناصر وکیلی به بررسی جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی و نسبت رهبری، تاریخ و تمدن‌سازی اختصاص دارد.

«دیده‌بان» نیز به موضوع رسانه و روایت در شرایط جنگ پرداخته و گفت‌وگوی «جنگ رسانه‌ای بدون سیاست‌گذاری منسجم ممکن نیست» با حسین دهباشی، در کنار مطالبی درباره تاریخ شفاهی و تجربه‌نگاری دفاع مقدس، از جمله مطالب این بخش است. در بخش «راهیان» نیز موضوعاتی از جمله تجربه‌نگاری دفاع مقدس دوم و سوم، جنگ ترکیبی، فضای مجازی، «از غزه تا میناب» و میراث راهیان یادمان دنبال شده است.

سرمقاله این شماره نیز با عنوان «درس‌های دفاع مقدس برای ایران امروز» بر بازخوانی تجربه دفاع مقدس از منظر مدیریت میدانی، تاب‌آوری سازمانی، مشارکت مردمی، تصمیم‌گیری در شرایط ابهام و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تأکید دارد و عملیات ثامن‌الائمه(ع) را نمونه‌ای از تلفیق ایمان، برنامه‌ریزی و رهبری میدانی معرفی می‌کند.

شماره ۸۹ ماهنامه «سرو»، سال نهم، در ۱۲۰ صفحه و با قیمت ۳۰۰ هزار تومان منتشر شده است. «سرو» ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت است که با مدیر مسئولی علی اصغر جعفری و سردبیری ساسان والی‌زاده منتشر می شود.