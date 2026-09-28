رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی با حضور معاون حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور در شهرکرد، «محمدحسن سلیمی بنی» به عنوان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد.

محمدحسن سلیمی بنی در این آیین با اشاره به تأکیدات قائد شهید امت ناظر بر اهمیت و جایگاه حوزه هنری انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی که امام شهیدمان همواره بر آن تأکید داشتند، فرهنگ و هنر نیز باید در عمل و نظر، محتوا و قالب، نسبت خود را با تمدن‌سازی مشخص کند.

سرپرست حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه هنر بیدار کننده فطرت‌ها و ترویج کننده ارزش‌های اخلاقی است، ادامه داد: هنر آموزش دهنده مبانی و جرقه‌ای است که جان آزادگان را در مسیر ترویج حق شعله‌ور می‌سازد.

سلیمی با اشاره به هجمه شناختی دشمن علیه هویت نسل نوجوان و جوان، بیان کرد: حوزه هنری خانه هنرمندان و پذیرای سلایق و علایق مختلف از هر طیفی است که امیدواریم در این مسیر و در کنار هم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

موانع توسعه یافتگی فرهنگی در چهارمحال و بختیاری

در ادامه، احسان قائدی، رئیس سابق حوزه هنری استان با اشاره به موانع توسعه فرهنگی در این استان، اظهار کرد: موانع جدی توسعه‌یافتگی و کند شدن سیر توسعه در استان وجود دارد از جمله اینکه ساختارها ارزش و جایگاه واقعی خود را از دست دادند و منابع متکثر غیررسمی جای آن را گرفته است.

قائدی با بیان اینکه هنوز اولویت و نظام‌مسائل توسعه فرهنگی در استان نداریم، ادامه داد: بودجه‌ها و پروژه‌ها بر اساس اولویت‌ها تخصیص نمی‌یابد و از این رو، استان ما همیشه پسوند محروم را با خود دارد.

وی اظهار کرد: تلاشم این بود که در دوران فعالیتم در حوزه هنری همه هنرمندان و همه قالب‌های هنری مدنظر قرار گیرند تا هیچ قالب هنری مغفول نماند.

یادآور می‌شود در این آیین، از زحمات احسان قائدی قدردانی به عمل آمد و محمدحسن سلیمی بنی به عنوان سرپرست حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد.