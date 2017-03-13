انهدام باند سارقان منزل و کشف ۱۸ فقره سرقت در اهواز

سرهنگ علی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی افزایش سرقت منزل در مناطقی از شهر اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه عملیاتی شرق پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان با همکاری پلیس مواد مخدر خوزستان سه سارق که سابقه فروش مواد مخدر را نیز داشته شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات کارآگاهان پلیس به ۱۸ فقره سرقت منزل در سطح شهرستان اهواز و فروش اموال مسروقه به چهار مالخر اعتراف کردند.

حاتمی بیان کرد: با توجه به شناسایی و دستگیری هر چهار نفر مالخر، تمامی متهمان دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.

وی از شهروندان تقاضا کرد با توجه به شگرد سارقان که از منازلی که در و پنجره های آنها فاقد حفاظ بوده سرقت می کردند، حتما نسبت به استحکام سازی در و پنجره منازل خود اقدام و طلاجات خود را در مکان های ایمن نگهداری کنند.