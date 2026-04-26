۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

انهدام باند ۷ نفره سارقان حرفه‌ای منزل در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از انهدام باند ۷ نفره سارقان غیربومی منزل و کشف سرقت‌ به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار کرد: در پی شکایت یک نفر از اهالی روستایی در استان مبنی بر وقوع سرقت به عنف از منزل وی و به سرقت رفتن گاوصندوق، وجه نقد، طلا و دلار، با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم تحقیقات خود را آغاز کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: طی اقدامات تخصصی و پلیسی، سرانجام یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در این سرقت‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی و در ادامه عملیات، متهم اصلی به همراه ۴ تن از همدستانش و همچنین دو نفر مالخر اموال مسروقه، شناسایی و در چند عملیات جداگانه دستگیر شدند.

وی گفت: این سارقان که دارای سوابق متعدد و اعتیاد به مواد مخدر هستند، پس از انتقال به پلیس آگاهی، به جرم خود مبنی بر سرقت از منزل شاکی اعتراف کردند، تحقیقات تکمیلی نشان داد که ارزش اموال به سرقت رفته توسط این باند، حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است که در نهایت، با تکمیل پرونده قضائی، متهمان دستگیر شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

