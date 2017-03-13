باید با توانمندی نظامی ایران مقابله شود / ترس از تانک «کرار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «دنی دنون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا بار دیگر مواضع خصمانه و دروغین خود علیه کشورمان را تکرار کرد.

بر اساس این گزارش دنون در خصوص تانک ایرانی «کرار» که به تازگی توسط متخصصین وزارت دفاع کشورمان ساخته و رونمایی شده است و ترس رژیم صهیونیستی از پیشرفت های نظامی ایران، کشورمان را متهم به توسعه تجهیزات نظامی و موشکی کرده و این کار ایران را بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت در این خصوص دانست.

وی همچنین با مطرح کردن اتهام واهی حمایت ایران از گروه های تروریستی و شبه نظامی در منطقه، خواستار واکنش جامعه جهانی به آنچه وی تحرکات ایران خواند شد.

دنون همچنین در ادامه سخنان خود همچنین خواستار مقابله با برنامه موشکی ایران شده و با اشاره به متن مندرج بر روی موشک آزمایش شده توسط ایران در سال گذشته گفت که ایران بر روی موشک خود نوشته بود اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، مدعی شد که کشورهای عربی همسایه ایران نیز بسیار از بابت این مساله نگران هستند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که ایران از هواپیماهای مسافربری خود در جهت انتقال تسلیحات به لبنان و سوریه استفاده می کند.

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مدعی شد: ما در سال ۲۰۰۵ با حزب الله جنگیدیم و آنها آن زمان ۱۰ هزار موشک در اختیار داشتند و اکنون ۱۲۰ هزار موشک دارند و به دریافت پول و موشک از سوی ایران ادامه میدهند. همانطور که می دانید این مسائل بسیار ما را نگران ساخته است.