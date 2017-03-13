جزئیات مراسم تشییع و تدفین زنده یاد علی معلم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد علی معلم روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۹ صبح از جلوی درب خانه سینمای شماره ۲ واقع در خیابان وصال برگزار می شود.
محل دفن این نویسنده، کارگردان و منتقد سینما در قطعه هنرمندان است.
همچنین مراسم یادبود زنده یاد علی معلم روز جمعه از ساعت ۱۸ تا۱۹:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.
مراسم تشییع پیکر زنده یاد علی معلم روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه از جلوی درب خانه سینمای شماره ۲ برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد علی معلم روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۹ صبح از جلوی درب خانه سینمای شماره ۲ واقع در خیابان وصال برگزار می شود.
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