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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۰۸

مراسم یادبود در روز جمعه

جزئیات مراسم تشییع و تدفین زنده یاد علی معلم مشخص شد

جزئیات مراسم تشییع و تدفین زنده یاد علی معلم مشخص شد

مراسم تشییع پیکر زنده یاد علی معلم روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه از جلوی درب خانه سینمای شماره ۲ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد علی معلم روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۹ صبح از جلوی درب خانه سینمای شماره ۲ واقع در خیابان وصال برگزار می شود.

محل دفن این نویسنده، کارگردان و منتقد سینما در قطعه هنرمندان است.

همچنین مراسم یادبود زنده یاد علی معلم روز جمعه از ساعت ۱۸ تا۱۹:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.

کد مطلب 3931815

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