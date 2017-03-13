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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۴۴

میلاد زکی پور:

مستحق پیروزی بودیم/ ازبکها حرفی برای گفتن نداشتند

مستحق پیروزی بودیم/ ازبکها حرفی برای گفتن نداشتند

مدافع تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه باید در این دیدار به پیروزی می رسیدیم گفت: بازیکنان لوکوموتیو حرفی برای گفتن مقابل ما نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زکی پور پس از پیروزی ۲ بر صفر تیمش مقابل لوکوموتیو ازبکستان گفت: بازی خوبی از خود ارائه دادیم و توانستیم به یک برد شیرین دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: آنها مقابل ما و هواداران حرفی برای گفتن نداشتند و کاملا بازی در اختیار ما بود. باید در دقایق پایانی به ۲ گل دیگر هم دست پیدا می کردیم که باید بگویم بدشانس بودیم و نتوانستیم تعداد گلهایمان را افزایش دهیم.

زکی پور در پاسخ به این پرسش که عملکرد هواداران را چطور ارزیابی می کنید افزود: اینها باعث دلگرمی ما بود و نقش اساسی در پیروزی ما برابر لوکوموتیو داشتند.

وی در پایان خاطرنشان رد:  با این برد هیچ چیز تمام نشده و راه سختی برای صعود به دور بعد را داریم.

کد مطلب 3931831

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