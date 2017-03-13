به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی بعد از پیروزی دو بر صفر شامگاه دوشنبه استقلال برابر لوکوموتیو ازبکستان ضمن بیان این مطلب افزود: خدا را صد هزار مرتبه شکر می کنم که شرمنده هوادارانی که برای حمایت از تیم آمده بودند نشدیم و پیروزی خوبی به دست آوردیم. لوکوموتیو تیم خیلی خوبی بود.

وی در خصوص داوری مسابقه گفت: داوری هیچ مشکلی نداشت و خوب بود.

رحمتی سپس در مورد اینکه عنوان شده بود برخی بازیکنان قصد دارند بعد از بازی دست به افشاگری بزنند گفت: من اختیار خودم را دارم و هر زمانی که صلاح بدانم و بخواهم صحبت می کنم و برای این منظور نیاز به اجازه از کسی ندارم.

دروازه بان آبی پوشان گفت: ما یک تیم خیلی جوان داریم. اگر من، خسرو و پادوانی را از تیم بیرون بکشید می بینید که سایر بازیکنان ما بسیار جوان هستند. یک سری مشکلات در تیم ما هست. بحث ما اصلا بحث مالی نیست. ما می گوییم باید یک مجموعه باشیم. همانطور که کادر فنی و بازیکنان و هواداران پشت هم هستند، سایرین هم باید با تیم یک دست باشند. اعضای هیات مدیره فکر همه چیز هستند به جز موفقیت استقلال.

کاپیتان آبی پوشان گفت: یکی از اعضای هیات مدیره استقلال با تلفنی که شماره نشان نمی دهد به بازیکنان زنگ می زند و بازیکنان را می ترساند. مثلا می خواهد بگوید من به فلان ارگان وصل هستم و هر کاری بخواهم می توانم انجام دهم. دیگری به دنبال این هست که دست پسرش را در تیم بند کند و سومی هم به دنبال پول توجیبی هایش در سفرهای برون مرزی است. این در حالی است که ما زمین تمرین نداریم و ده ها مشکل بنیادین و اساسی دیگر.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال ادامه داد: آقای افتخاری به ما گفت فردا پول می دهیم و شما صحبت نکنید. من نمی خواهم حرف آقای افتخاری را زمین بیندازم. لذا همین مسائل را خیلی جزیی گفتم و از کنارش رد شدم تا آقایان بدانند ما از همه چیز خبر داریم و سر از کار آنها در می آوریم.

وی افزود: من و خسرو حیدری و امید ابراهیمی و امثال ما که مشکل مالی نداریم. اما بازیکن جوان و شهرستانی ما باید پول داشته باشد که بتوانند شب عیدشان را بگذرانند. اگر ما هم در اعتصاب شرکت می کنیم به دلیل حمایت از این بازیکنان جوان است.

رحمتی گفت: در تاریخ سابقه نداشته که تمرین استقلال ۵ روز تعطیل باشد. اما این اتفاق افتاد. اما خروجی هیات مدیره بعد از این اعتصاب ۵ روزه این است که دو بازیکن را جریمه کنند، مربی را تخریب کنند و یک نفر از خودشان را بیاورند به باشگاه اضافه کنند که در رسانه ها برای شان تبلیغ کند.

کاپیتان استقلال در خصوص زیر سئوال رفتن مدارک مالی که منتشر کرد گفت: من مدارکی را که منتشر کردم از حسابداری باشگاه گرفتم و اگر آقایان این را قبول ندارند پس حسابدار خودشان را قبول ندارند. من پیشنهاد می کنم که باشگاه همه مدارک مربوط به دریافتی ها بازیکنان را خودش منتشر کند.