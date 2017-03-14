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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

تیم منصوریان به موقع حمله می‌کند؛

کارگر جم: استقلال خودش را به هر حریفی دیکته می‌کند

کارگر جم: استقلال خودش را به هر حریفی دیکته می‌کند

پیشکسوت استقلال با تمجید از عملکرد این تیم در دیدار مقابل لوکوموتیو ازبکستان در مسابقات آسیایی، گفت: بازیکنان استقلال در جوانی بزرگ، باتجربه و پخته شدند.

اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی استقلال برابر لوکوموتیو ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: استقلال بازی را خوب شروع نکرد، اما خوب تمام کرد. در ابتدای بازی دو بار دروازه استقلال به سختی تهدید شد. یکبار که رحمتی به خوبی واکنش نشان داد و تیم را برگرداند و بار دوم هم که خدا با ما بود تا بازیکن ازبک اشتباه کند و توپ را به بیرون بزند. اگر هر یک از این دو توپ ازبک ها گل می شد معلوم نبود شرایط بازی به چه شکلی پیش می رفت.

پیشکسوت استقلال گفت: به شخصه این استقلال را دوست دارم. تیمی که در هر بازی و مقابل هر مدل حریفی می تواند خودش را دیکته کرده و نتیجه مطلوب بگیرد. هوادار هم چنین تیمی را دوست دارد. 

کارگرجم افزود: شاید بعضی ها بگویند استقلال هجومی بازی نمی کند. اما من می گویم این تیم خیلی هوشمندانه بازی می کند و بازی را الکی شلوغ نمی کند. تیم خوب بازی و به موقع حمله می‌کند. استقلال به موقع حمله می‌کند که می‌تواند از تعداد کم حملاتش به گل برسد. 

مدافع پیشین آبی پوشان گفت: تیم ما مملو از جوانانی است که در عین جوانی با تجربه هستند. جوانان ما چه زود بزرگ شدند. در عنفوان جوانی مثل بزرگان و با تجربه ها هستند. شانس این تیم برای صعود به مرحله بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا زیاد است ولی بازیکنان جوان ما نباید جوگیر شوند و فکر کنند از الان صعود کرده‌اند. 

کارگرجم در خاتمه گفت: از این که شب عید کام هواداران ما هم شیرین شد بسیار خوشحالم. برای ما پیشکسوتان هم از فوتبال همین مانده که با پیروزی های تیممان خوشحال شویم و از آن لذت ببریم. 

کد مطلب 3932180

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    نظرات

    • پوحسنی IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
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      پاسخ
      سلام. یاد قدیم ها و بازی های آقای جم افتادم. کاش ایشون به تیم نزدیک تر باشند و تجربیاتشون رو در اختیار مجموعه باشگاه قرار بدن.

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