اولین تمرین استقلال بعد از برد مقابل لوکوموتیو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر لوکوموتیو ازبکستان از ساعت ۱۲ امروز سه شنبه در کمپ زنده‌یاد حجازی برگزار شد.

بازیکنانی که روز گذشته به طور کامل به میدان رفته بودند، پس از ۲۰ دقیقه ریکاوری، با دستور سرمربی به سونا و استخر رفته تا خستگی بازی روز گذشته را از تن بیرون کنند.

سایر بازیکنان نیز زیر نظر علیرضا منصوریان و محمد خرمگاه یک فوتبال درون تیمی همراه با مرور کارهای تاکتیکی را انجام دادند.

* امید نورافکن برای آمادگی بیشتر تمرینات اختصاصی را زیر نظر محمد خرمگاه انجام داد.

* هرایر مگویان که روز گذشته از ترکیب ۱۸ نفره خط خورده بود، امروز در کنار دیگر بازیکنان تمرین کرد.

* محمدحسین کنعانی‌زادگان که به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده، امروز در تمرین از آمادگی خوبی برخوردار بود و مرتب از سوی منصوریان مورد تشویق قرار می‌گرفت.

* ووریا غفوری مدافع استقلال که دوباره مصدوم شده است، در تمرین حضور نداشت.

* آبی‌پوشان فردا به استراحت خواهند پرداخت و از روز پنجشنبه تمریناتشان را ادامه خواهند داد.

* بنا به دستور کادر فنی تمرینات استقلال از بیست و هشتم اسفند ماه تا دوم فروردین ماه تعطیل خواهد بود.

تیم فوتبال استقلال تهران روز شنبه دوازدهم فروردین ماه و از ساعت ۱۹ از هفته بیست و پنجم در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.