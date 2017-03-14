پکن به اقدامات تلاقی جویانه علیه سئول پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «مون جائه این» نامزد ریاست جمهوری کره جنوبی گفت: از پکن می خواهم که به اقدامات تلافی جویانه علیه سئول پایان دهد.

وی که به نظر سیاستمداران کره جنوبی از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برخوردار است، افزود: از پکن می خواهم که اقدامات تلافی جویانه اقتصادی علیه سئول را متوقف کند.

مون در جلسه مناظره در حضور دیگر نامزدهای ریاست جمهوری اعضای حزب اپوزیسیون لیبرال افزود: کره جنوبی باید در مقابل رفتارهای غیر منصفانه بایستد ولی در عین حال باید با اتخاذ روشهای دیپلماتیک مشکلات را رفع کند.

نامزد ریاست جمهوری کره جنوبی سپس ادامه داد: برای کشور چین پسندیده نیست که با اقدامات تلافی جویانه افراطی به روابط دوجانبه آسیب وارد کند.

به نظر می رسد که استقرار سامانه ضد موشک آمریکایی تاد(THAAD) که مراحل اولیه آن در شهر «سئونگجو» واقع در ۳۰۰ کیلومتری سئول انجام گرفته، یک موضوع ادامه دار در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری کره جنوبی باشد.