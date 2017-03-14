به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، نشست نواب رئیس فدراسیون ها امروز سه شنبه با حضور کیومرث هاشمی، شاهرخ شهنازی و رباب شهریان رئیس، دبیرکل و نائب رئیس کمیته ملی المپیک همراه با نواب رئیس بانوان فدراسیون های ورزشی در محل کمیته برگزار شد.

در این نشست کیومرث هاشمی ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن را پیشاپیش به نواب رئیس بانوان تبریک گفت و با اشاره به برگزاری بازیهای کشورهای در سال آینده اظهار داشت: با حضور حداکثری بانوان در این رویداد حضور خواهیم داشت و به مدال آوری بانوان در رشته های تیراندازی، تکواندو، دوومیدانی، قایقرانی و رشته های دیگر امیدواریم.

وی ادامه داد : کمیته ملی المپیک فعالیتهای خود را با محوریت بانوان آغاز کرده و با این رویکرد هم ادامه خواهد داد اما بانوان برای نمایش موفقیت های خود بایستی تعامل بیشتری با رسانه ها داشته باشند. دنیای امروز دنیای رسانه است. وجود شبکه های مجازی و امکان فعالیت نامحدود در آنها بهترین فضا برای بیان تلاش ها، فعالیت ها، موفقیتها و دستاوردهای ورزشی بانوان است، البته استفاده از این امکانات بایستی هوشمندانه باشد تا نتیجه معکوس ندهد.

رئیس کمیته ملی المپیک سپس با اشاره به کانال کمیته ملی المپیک به عنوان یک شبکه اجتماعی مرجع در ورزش قهرمانی افزود : کمیته ملی المپیک آمادگی دارد تا موفقیت های ورزشی بانوان در بعد قهرمانی را از طریق این پایگاه خبری منعکس نماید.

هاشمی در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر توافقات صورت گرفته میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در خصوص تدوین اساسنامه فدراسیونها اظهار داشت: شاید در دنیا مقوله نواب رئیس بانوان چندان شناخته شده نباشد ولی به دلیل شرایط خاص فرهنگی کشور ما، بانوان باید تلاش کنند تا این موضوع در اساسنامه فدراسیون ها دیده شود. این مهم بایستی توسط شما نایب رئیسان مطرح و پیگیری شده و کمیته ملی المپیک هم حمایت های لازم را انجام می دهد.

رئیس کمیته ملی المپیک از آمادگی این کمیته برای برگزاری دوره آموزشی مخصوص نواب رئیس بانوان با هماهنگی المپیک سولیداریتی در نیمه دوم سال آینده خبر داد و گفت: این دوره آموزشی در گذشته هم وجود داشته ولی در این دوره به صورت جامع تر توسط کمیته ملی المپیک برای نواب رئیس برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز ضمن تقدیر از موفقیت های بانوان در عرصه ورزش قهرمانی گفت: نواب رئیس بانوان همیشه تلاش کرده اند تا ورزش بانوان را با اقتدار نمایش دهند که قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: همانطور که آقای هاشمی اشاره کرد کاروان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی با حضور حداکثری بانوان نسبت به ادوار گذشته حضور خواهد داشت. امیدواریم با تداوم مدال آوری بانوان و موفقیتهای آنان در عرصه های قهرمانی شاهد حضور بیشتر آنها در آینده باشیم.

در ادامه رباب شهریان نائب رئیس کمیته ملی المپیک هم ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا و روز زن، موفقیت های ورزشی بانوان و به خصوص کسب نخستین مدال المپیکی بانوان را بی سابقه توصیف و ابراز امیدواری کرد که با تلاش نواب رئیس بانوان در فدراسیون ها این موفقیت ها استمرار داشته باشد.

وی گفت: موفقیت های بانوان ایرانی و ایستادن بر سکوهای قهرمانی باحفظ حجاب اسلامی پیام بزرگی به بانوان مسلمان جهان به عنوان الگوی زن مسلمان است.

شهریان تصریح کرد: نواب رئیس بانوان برای ارتقای سطح ورزش بانوان بایستی در جهت کسب کرسی های بین المللی تلاش کنند، در این زمینه کمیته ملی المپیک از آنها حمایت خواهد کرد. ورزش بانوان بدون تلاش نائب رئیسان زن فدراسیون ها به موفقیت هایی که شایسته ظرفیت بانوان ورزشکار ایرانی است دست پیدا نخواهد کرد. از همه شما نواب رئیس که زحمات بی دریغی برای به ثمر رسیدن ورزش بانوان داشته اید تشکر می کنم.

در ادامه مراسم نایب رئیسان حاضر در جلسه با طرح مسائل و مشکلات و سئوالات خود از مسئولان کمیته ملی المپیک و همفکری در جهت رفع این مسائل و مشکلات پرداختند.