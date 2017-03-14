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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

با صدور ابلاغیه‌ای؛

وزیر کشور دستور شروع انتخابات شوراهای شهر و روستا را صادر کرد

وزیر کشور دستور شروع انتخابات شوراهای شهر و روستا را صادر کرد

وزیر کشور در ابلاغیه ای به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، دستور شروع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در اجرای ماده ۴۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش، دستور شروع انتخابات را صادر کرد.

در این ابلاغیه با اشاره به مفاد قانونی یادشده از فرمانداران و بخشداران خواسته شده است: بر اساس مواد ۳۲ و۳۳ قانون مذکور از روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ نسبت به تشکیل هیات‌های اجرایی و انجام سایر برنامه های انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، طبق برنامه زمانبندی ابلاغی و در مهلت های قانونی مقرر اقدام نموده و وصول این بخشنامه را مطابق فرم شماره ۲ به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایید.

گفتنی است ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفند ماه سال جاری آغاز و در ششم فروردین سال بعد، پایان می پذیرد.

کد مطلب 3932697

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