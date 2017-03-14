تساوی برابر لخویا ارزشمند است/ می توانستیم پیروز میدان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پور موسوی شامگاه امروز پس از تساوی خانگی تیمش در برابر لخویای قطر اظهار کرد: با وجود اینکه دوست داشتم در آخرین بازی خود در سال جاری صاحب پیروزی شویم و در کنار هواداران خود جشن پیروزی بگیریم ولی کسب تساوی در برابر لخویای قطر نیز ارزشمند بود.

وی افزود: خدا را شکر که از این بازی بسیار بزرگ در گروه خود، سربلند خارج شدیم و شرمنده هواداران پرشور خود نشدیم.

پور موسوی بیان کرد: از این تساوی از این جهت برای ما بسیار ارزشمند است که فوتبال رو به جلویی را از خود به نمایش گذاشتیم. ما در این بازی قطعا به دنبال کسب پیروزی بودیم ولی خوشحال هستم که همچنان در صدر جدول قرار داریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که در هفته های بعدی شرایط ما برای بازی های آینده بسیار بهتر شود.

پورموسوی در خصوص اینکه تا چه اندازه به صعود تیمش از این گروه امیدوار است، بیان کرد: اینکه از هم اکنون بخواهیم صعود خود را قطعی بدانیم کار سختی است ولی امیدوارم و تلاش خود را می کنیم که از این گروه صعود کنیم.

وی ادامه داد: ما در برابر لخویا دو موقعیت 100درصد داشتیم که اگر قدر آنها را می دانستیم می توانستیم پیروز این جدال سرنوشت ساز باشیم ولی این تساوی نیز چیزی از ارزش بالای بچه های ما کم نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و لخویای قطر در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک رسید ولی تیم خوزستانی همچنان با هفت امتیاز در صدر جدول باقی ماند.