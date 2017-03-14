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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۲۷

مصوبات هیات رئیسه فوتبال؛

پاداش به ساحلی بازان و ممنوعیت جذب خارجی ها توسط بدهکاران

پاداش به ساحلی بازان و ممنوعیت جذب خارجی ها توسط بدهکاران

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصوب کردند که تیم های دارای پرونده در فیفا از جذب خارجی ها محروم شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون، علی کفاشیان، نایب رئیس اول ، علیرضا اسدی، دبیر کل، حیدر بهاروند، سرپرست سازمان لیگ، لیلا صوفی زاده، سرپرست پست نایب رئیسی فدراسیون، هدایت ممبینی، عبدالکاظم طالقانی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان امروز در مرکز تیم های ملی  برگزار  و موارد زیر به تصویب رسید:

۱- آیین نامه رفتاری فوتبال کشور از سوی اعضای هیات رئیسه تصویب شد و مقرر شد تا اتحادیه فوتبال در قالب مشاوره در خصوص صدور مجوز حرفه ای باشگاهها در صورت نیاز با سازمان لیگ برتر همکاری داشته باشد.

۲- مقرر شد پاداش ۱۵ میلیون تومانی به اعضای تیم فوتبال ساحلی که عنوان قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا را کسب کرد، اهدا شود.

۳- در این جلسه مقرر و مصوب شد تا باشگاههایی که نزد فیفا و سازمان های بین المللی دارای حکم انضباطی هستند تا تعیین تکلیف وضعیت پرونده بازیکنان و مربیان خارجی در فیفا، حق جذب و انعقاد قرارداد و بکارگیری آنها را در لیگ ایران نخواهند داشت.

کد مطلب 3932733
رضا خسروي

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