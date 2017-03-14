پاداش به ساحلی بازان و ممنوعیت جذب خارجی ها توسط بدهکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون، علی کفاشیان، نایب رئیس اول ، علیرضا اسدی، دبیر کل، حیدر بهاروند، سرپرست سازمان لیگ، لیلا صوفی زاده، سرپرست پست نایب رئیسی فدراسیون، هدایت ممبینی، عبدالکاظم طالقانی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان امروز در مرکز تیم های ملی برگزار و موارد زیر به تصویب رسید:

۱- آیین نامه رفتاری فوتبال کشور از سوی اعضای هیات رئیسه تصویب شد و مقرر شد تا اتحادیه فوتبال در قالب مشاوره در خصوص صدور مجوز حرفه ای باشگاهها در صورت نیاز با سازمان لیگ برتر همکاری داشته باشد.

۲- مقرر شد پاداش ۱۵ میلیون تومانی به اعضای تیم فوتبال ساحلی که عنوان قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا را کسب کرد، اهدا شود.

۳- در این جلسه مقرر و مصوب شد تا باشگاههایی که نزد فیفا و سازمان های بین المللی دارای حکم انضباطی هستند تا تعیین تکلیف وضعیت پرونده بازیکنان و مربیان خارجی در فیفا، حق جذب و انعقاد قرارداد و بکارگیری آنها را در لیگ ایران نخواهند داشت.