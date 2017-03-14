فضل الله رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شهرستان خرم آباد ۲ مورد آسیب دیدگی در چهارشنبه سوری گزارش شده است، اظهار داشت: یکی از عوامل نیروی انتظامی در مرکز استان در خیابان مطهری این شهر با پرتاب ترقه از سوی یک موتورسوار دچار آسیب دیدگی شد.

وی با بیان اینکه این پلیس نیروی انتظامی از ناحیه گوش دچار آسیب پارگی پرده گوش شده است، تصریح کرد: همچنین یک نفر دیگر از ناحیه پاشنه پا دچار آسیب دیدگی شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد با اشاره به اینکه امشب یک مورد حریق خودرو در شهر خرم آباد گزارش شد، افزود: با حضور به موقع عوامل آتش نشانی حریق این خودرو اطفاء شد.

رشیدی ادامه داد: چند درخت در سطح شهر و چند سطل زباله در سطح معابر دچار آتش سوزی شد که عوامل آتش نشانی با حضور به موقع خود آتش را اطفاء کردند.

وی با اشاره به آماده باش همه ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر گفت: خوشبختانه تا این لحظه تلفات جانی در شب چهارشنبه سوری نداشته ایم.