جدول تغییرات دستمزد در ۱۰ ساله گذشته/مقایسه تورم با افزایش دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، مباحث اولیه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ از اواسط آذر ماه آغاز شد تا اینکه در نهایت، پس از جلسات کارگروه تخصصی مزد و سه جلسه شورای عالی کار، در نشست بامداد امروز و ۵ روز مانده به آغاز سال نو، پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با نرخ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بسته شود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ این درحالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می گیرد.

پس از تعیین دستمزد سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تا کنون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، دستمزد هر سال باید به تناسب تورم دوازده ماهه سال ما قبل آن تعیین شده باشد. به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ باید بر مبنای تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شود.

بر اساس این گزارش، در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت.

در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسید؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بیش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود.

حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد و تقریبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران بود.

با این حال، در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود ۵ درصد کمتر از تورم.

در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.

حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد ۱.۴ درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت.

سال حداقل دستمزد ماهیانه(تومان) نرخ تورم ۱۲ ماهه افزایش دستمزد (درصد) ۱۳۸۵ ۱۵۰۰۰۰ ۱۱.۹ - ۱۳۸۶ ۱۸۳۰۰۰ ۱۸.۴ ۲۲ ۱۳۸۷ ۲۱۹۶۰۰ ۲۵.۴ ۲۰ ۱۳۸۸ ۲۶۳۵۲۰ ۱۰.۸ ۲۰ ۱۳۸۹ ۳۰۳۰۰۰ ۱۲.۴ ۱۴.۹ ۱۳۹۰ ۳۳۰۳۰۰ ۲۱.۵ ۹ ۱۳۹۱ ۳۸۹۷۰۰ ۳۰.۵ ۱۷.۹ ۱۳۹۲ ۴۸۷۱۲۵ ۳۴.۷ ۲۵ ۱۳۹۳ ۶۰۸۹۱۰ ۱۵.۶ ۲۵ ۱۳۹۴ ۷۱۲۴۲۵ ۱۱.۹ ۱۷ ۱۳۹۵ ۸۱۲۱۶۶ ۶.۷ (مرکز آمار تا بهمن) ۱۴ ۱۳۹۶ (حداقلی بگیران) ۹۲۹۹۳۱ - ۱۴.۵ ۱۳۹۶ (سایر سطوح مزدی) میزان ۱۲ درصد آخرین مزد - ۱۲

بر اساس این گزارش، طی یک دهه اخیر، حداقل دستمزد در سال های ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه و در سال های ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است. به هرحال روند هر چه که بود، امسال و در یک جلسه بسیار طولانی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با دولت توافق کردند که حداقل دستمزد ۱۴.۵ درصد برای سال ۹۶ افزایش یابد. حال باید دید که کارگران در سال آینده با این دستمزد و البته نرخ تورمی که دولت اصرار دارد آن را تک رقمی نگه دارد، چه دیدگاهی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است:

۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.

۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد.

تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال تعیین می شود.

تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می گیرد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.