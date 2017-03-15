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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۵:۲۷

خبر تکمیلی/ پس از چانه‌زنی۱۲ ساعته؛

پرونده دستمزد۹۶ بسته شد/حداقل دستمزد۹۳۰هزارتومان؛افزایش۱۴.۵درصدی

پرونده دستمزد۹۶ بسته شد/حداقل دستمزد۹۳۰هزارتومان؛افزایش۱۴.۵درصدی

سرانجام پس از نشست ۱۲ساعته شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران برای سال۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲درصدی به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از نشست بیش از ۱۲ ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که از ساعت ۱۷ عصر روز سه شنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد، دستمزد سال ۹۶دقایقی قبل (بامداد چهارشنبه) در دو بخش به تصویب شورای عالی کار رسید به این ترتیب که دستمزد حداقلی بگیران به میزان ۱۴.۵ درصد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد سال ۹۵ افزایش یافت.

به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال جاری به ۳۰۹۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ  یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می شود.  

با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس دو شاخص «نرخ تورم» و «معیشت» تعیین شود، با همین رویکرد، امسال برای نخستین بار پیش از ورود مستقیم به تعیین دستمزد، در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی دستمزد، هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند که در نهایت این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد ۳.۵ نفر برای خانوار، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

پس از بی نتیجه ماندن دو جلسه شورای عالی کار طی حدود ۱۰ روز گذشته، سومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ دیروز به طور غیر رسمی و از ساعت ۱۷ به طور رسمی به منظور تعیین تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد که در نهایت با گذشت بیش از ۱۲ ساعت شرکای اجتماعی بر سر افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به توافق رسیدند.

در این جلسه که به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نمایندگان وزرای «اقتصاد و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» نیز حضور داشتند.حداقل دستمزد سال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود.

جزئیات کامل مصوبات صبح امروز شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است:

۱-  حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.

۲-   سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد.
تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال  تعیین می شود.
تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می گیرد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

کد مطلب 3932805
محمد جندقی

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    نظرات

    • حسین IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      آقایان خیلی زحمت کشیدند,خسته شدند !!!!!!!!! باز هم خدا پدر احمدی نژاد را بیامرزه !نماینده کارگران خودشان صاحب چند تا کارخانه هستند و چند تا کارگر دارند.
    • مهدی IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      واقعا اینا چه جوابی میخوان بدن به خدا ؟!با دوازده درصد که میشه حول100 تومن چی میشه کرد کارمندان دولت با دوازده درصد میشه 500 تومن چون انواع افزایشی ها رو در فوق العاده های متنوع دارن که کارگران ندارن.
    • مجید IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      1 0
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      هنوز حقوق کارگر زیر یک میلیونه بعدش آقایون تو مجلس تصمیم میگرن حقوق مدیرا بشه 24 میلیون،اینه عدالت اسلامی؟
    • عليشاهي IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      باچه رويي اعلام كرديد اين مبلغ هنگفت را؟!
    • علی IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      از قدیم گفتن شکم سیر از گرسنه خبر نداره با این گرانی نهصد هزار تومان به کجای زندگی میرسه؟
    • ممدخان IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      دست اندرکاران از اینکه در اعلام این مبلغ خجالت نکشیدند جای تعجب ندارد .! 930 هزار تومان برای افزایش حقوق 1396 اوج حمایت این دولت از کارگران و تولید و بازنشستگان است .
    • مینا IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      آخه این همه نشست و جلسه داشتین واسه اینقدر اضافه کردن حقوق- سیر از گرسنه خبر نداره-فقط خدا به دادمون برسه .
    • سارا IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      آخه ما با این همه پول چیکار کنیم. چگونه همه را خرج کنیم مسئولین بی مسئول
    • علی IR ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      2 0
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      همه شما را در انتخابات خواهم دید.. بسه دیگه این همه حرف
    • رسول IR ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      واقعا جای خجالت داره
    • اشنا IR ۰۳:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      التماس تفکر............

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