تصویربرداری «دیوار به دیوار» از نیمه گذشت/ سام نوری اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «دیوار به دیوار» به کارگردانی سامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی نادی قرار است از اواخر اسفندماه روی آنتن شبکه سوم سیما برود.

سام نوری نیز به تازگی به این پروژه اضافه شده است. نوری که پیش تر با بازی در فیلم سینمایی «نهنگ عنبر» همکاری با این کارگردان را تجربه کرده، در سریال «دیوار به دیوار» هم در نقشی متفاوت و در سکانس های دادگاه مقابل دوربین رفت.

تصویربرداری این سریال همچنان در لوکیشن اصلی پروژه و در خانه ای در نیاوران و چند خیابان در حوالی مرکز شهر در حال انجام است. تاکنون ٦٠ درصد از کار نیز مقابل دوربین رفته و تدوین نیز به صورت همزمان توسط سیامک مهماندوست پیش می رود.

اسامی دیگر بازیگران «دیوار به دیوار» که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفته اند به ترتیب حروف الفبا عبارتند از اشپیتیم آرفی، فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، یاسمینا باهر، رویا تیموریان، پژمان جمشیدی، گوهر خیراندیش، حسن زارعی، علی شادمان، مجید شهریاری، آزاده صمدی، مهسا طهماسبی، جواد عسگری، شمسی فضل اللهی، رضا ناجی، مهوش وقاری.

این مجموعه باز هم بازیگران دیگری خواهد گرفت که بزودی و در فواصل تصویربرداری به پروژه می پیوندند.

«دیوار به دیوار» با نام پیشین «خانه ما » در ٦٠ قسمت در حال تولید است و مضمونی کمدی دارد.

این مجموعه داستان پنج خانواده را روایت می کند که به دلایلی مجبور می شوند سه ماه در یک خانه با یکدیگر زندگی کنند. این پنج خانواده پیش از این هیچ آشنایی با یکدیگر نداشته اند و در یک روز بنا به اتفاقی مجبور می شوند که با هم زندگی کنند ... .