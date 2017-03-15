فیتیله ای ها با قطار به دید و بازدید می روند/ هنرمندان در شبکه یک

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید یک برنامه تولیدی در شبکه یک گفت: مشغول ضبط برنامه «گل اومد بهار اومد» برای شبکه یک هستیم که من کارگردانی آن را بر عهده دارم و مهدی بصیری تهیه کننده آن است.

وی ادامه داد: امروز قسمت اول این برنامه را ضبط می کنیم و قرار است پخش این برنامه که از یکم فروردین ۹۶ آغاز می شود هر روزه باشد.

کارگردان گروه «فیتیله» درباره قصه این برنامه عنوان کرد: قصه «گل اومد بهار اومد» درباره یک قطار شادی است که راه می افتد و حامل ننه سرما، عمو نوروز و بهار خانم است. این قطار به صورت نمایشی هنرمندان کشور را سوار قطار می کند و به دید و بازدید افرادی می رود که در طول سال زحمت می کشند.

مسلمی با اشاره به هنرمندانی که در این برنامه و در قطار بهاری حضور دارند، بیان کرد: مرتضی حسینی، امیر احمدی از مجریان، قاسم افشار خواننده، منوچهر آذری و محب اهری از جمله هنرمندانی هستند که در قطار ما حضور دارند.

وی با اشاره به زمان پخش این برنامه اظهار کرد: ما با این قطار در پنج روز به بازدید این زحمتکشان می رویم و بعد از آن باقی برنامه در ۶ روز در محله هرندی به صورت یک جشن برپا می شود و همه می توانند به آنجا بیایند.

وی در پایان بیان کرد: در این جشن که به همت شهرداری منطقه ۱۲ برگزار می شود برنامه های مختلف نمایشی و موسیقایی اجرا می شود.