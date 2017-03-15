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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

محمد مسلمی به مهر گفت:

فیتیله ای ها با قطار به دید و بازدید می روند/ هنرمندان در شبکه یک

فیتیله ای ها با قطار به دید و بازدید می روند/ هنرمندان در شبکه یک

کارگردان برنامه «گل اومد بهار اومد» درباره جزییات این برنامه با حضور هنرمندان در شبکه یک سخن گفت.

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید یک برنامه تولیدی در شبکه یک گفت: مشغول ضبط برنامه «گل اومد بهار اومد» برای شبکه یک هستیم که من کارگردانی آن را بر عهده دارم و مهدی بصیری تهیه کننده آن است.

وی ادامه داد: امروز قسمت اول این برنامه را ضبط می کنیم و قرار است پخش این برنامه که از یکم فروردین ۹۶ آغاز می شود هر روزه باشد.

کارگردان گروه «فیتیله» درباره قصه این برنامه عنوان کرد: قصه «گل اومد بهار اومد» درباره یک قطار شادی است که راه می افتد و حامل ننه سرما، عمو نوروز و بهار خانم است. این قطار به صورت نمایشی هنرمندان کشور را سوار قطار می کند و به دید و بازدید افرادی می رود که در طول سال زحمت می کشند.

مسلمی با اشاره به هنرمندانی که در این برنامه و در قطار بهاری حضور دارند، بیان کرد: مرتضی حسینی، امیر احمدی از مجریان، قاسم افشار خواننده، منوچهر آذری و محب اهری از جمله هنرمندانی هستند که در قطار ما حضور دارند.

وی با اشاره به زمان پخش این برنامه اظهار کرد: ما با این قطار در پنج روز به بازدید این زحمتکشان می رویم و بعد از آن باقی برنامه در ۶ روز در محله هرندی به صورت یک جشن برپا می شود و همه می توانند به آنجا بیایند.

وی در پایان بیان کرد: در این جشن که به همت شهرداری منطقه ۱۲ برگزار می شود برنامه های مختلف نمایشی و موسیقایی اجرا می شود.

کد مطلب 3933051

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