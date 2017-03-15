رادیو صبا با «نسیم صبا» به استقبال تحویل سال ۹۶ می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جُنگ دو ساعته نوروزی که از پخش و نظارت رادیو صبا به روی آنتن می رود ، بخش های شاد و متنوعی همچون آیتم های نمایشی طنز، مسابقه با حضور هنرمندان عرصه سینما، طنز آهنگ و قطعات ضربی ویژه نوروزی، گزارش‎های نوروزی، یادی از مردان جنگ در بخش «نوروز در جبهه» تقدیم همراهان رادیو صبا می شود.

هنرمندانی همچون رامبد جوان و حامد همایون نیز مهمانانی هستند که در این برنامه با آن ها گفت و گو می شود.

این جُنگ نوروزی به تهیه کنندگی محسن جواهری با گویندگی احسان همتی و امیر عضد و با بازی معصومه عزیزمحمدی ، آرمان غفاریان و شیما جانقربان پخش می شود.

نویسندگی برنامه بر عهده زهرا طاهری و مینا غفارپور است. همچنین سمیه نجفی گزارشگر برنامه، مجتبی تیموری آهنکساز و نوازنده و سجاد کلبادی نژاد آیتم ساز در این جُنگ نوروزی همراه مخاطبان هستند.

ویژه برنامه نوروزی «نسیم صبا» روز دوشنبه ۳۰ اسفندماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز، سعی دارد با درونمایه طنز و با رویکرد تفریحی، سرگرمی و شادی آفرینی لحظات مفرح و خاطره انگیزی را در نخستین ساعات تحویل سال نو برای شنوندگان رادیو صبا رقم بزند.

ویژه برنامه های رادیو صبا در روز ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر

برنامه «صبامک» عنوان برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا است که به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر و همچنین نزدیک شدن به آغاز سال نو و ایام نوروز ترانه های شاد و عیدانه را با اجرای هنرمندان نام آشنای عرصه طنز امیرپارسی، جواد انصافی و رضا بازیار تقدیم مخاطبان می کند.

به همین مناسبت اشعار، دلنوشته ها و پیامک های ارسالی مخاطبان در وصف مقام مادر و روز زن نیز در این برنامه خوانده می شود.

در این برنامه محمد جاوید سرودن اشعار و مجتبی تیموری نوازندگی و آهنگسازی برنامه را بر عهده دارند.

حکایت های عیدانه، لطیفه، موسیقی و ترانه های شاد و بهاری هم از جمله بخش های متنوع دیگری است که در راستای نشاط آفرینی و ایجاد فضایی مفرح تقدیم شنوندگان «صبامک» می شود.

برنامه «صبامک» به تهیه کنندگی و اجرای محمد اوزی (عمو صبامکی) و نویسندگی محمد جاوید و دانیال علی‎محمدخان و با گویندگی مهدی بهنام، روح الله طالبی و شیدا زینی روز یکشنبه ۲۹ اسفند در ساعت ۸ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

برنامه «صباهنگ» عنوان برنامه ای است که به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر با اشعار ، مطالب و ترانه های شاد و مرتبط با مخاطبان همراه می شود.

این برنامه با پخش تلفن های مخاطبان، ترانه‌های درخواستی، لحظه های شاد و عیدانه را برای شنوندگان فراهم می کند.

برنامه «صباهنگ» روز یکشنبه ۲۹ اسفندماه در ساعت ۹ به تهیه کنندگی معصومه جدلی از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا به مدت یک‎ساعت روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.