بازدید سردار نقدی از «سینماسنگر» جشنواره «عمار» در راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با حضور در «سینماسنگر» و بازدید از این طرح و برنامه فرهنگی در سخنانی گفت: هر کسی ابتکار کند و خلاقیت داشته باشد و بتواند حقیقت را بهتر جلوه بدهد هنر خودش است که توانسته از سفره پر برکت شهدا چیزی را نصیب خود کند.

وی افزود: اکران فیلم های «عمار» در راهیان نور اقدام بسیار خوبی است که ما بتوانیم با زبان های مختلفی قایق شهدا را به نسل ها منتقل کنیم و در حقیقت این کار نیز اجری است که خود ما با این کار بسیار پسندیده خود برده ایم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه بیان کرد: تمامی افراد فرصت شهید شدن ندارند، ۷۲ نفر در کربلا شهید شدند اما میلیون ها نفر انسان آزاده پدید آمدند.

سردار نقدی اظهار کرد: این انسان های آزاده پیرامون کربلا با شعر گفتن، کتاب نوشتن، مرثیه سرودن، تئاتر اجرا کردن، فیلم ساختن، تعزیه راه انداختن و... پیام کربلا را به همه مردم رساندند، تمامی این افراد در ثواب شهدای کربلا سهیم هستند.

وی در پایان تصریح کرد: هر فردی که در این کارها و اقدامات وارد شود و این ابتکارها را انجام بدهد از این سفره الهی و پربرکت برای خود بهره برده و زرنگی خود را نشان داده است.

اکران فیلم های جشنواره «عمار» در ایام برگزاری اردوهای راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب کشور با نمایش ۴۰ عنوان از آثار این جشنواره شامل فیلم، مستند، نماهنگ و انیمیشن در «سینماسنگر» در یادمان‌های هویزه برای زائران به دو صورت رایگان و بلیت فروشی اختیاری فعالیت می کند.