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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد:

صدور مجوز فعالیت ۲۰ هیئت مذهبی دانش آموزی در ملایر

صدور مجوز فعالیت ۲۰ هیئت مذهبی دانش آموزی در ملایر

ملایر - کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی ملایر از صدور مجوز فعالیت ۲۰ هیئت مذهبی دانش‌آموزی در این شهرستان خبر داد.

علی عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور مجوز فعالیت ۲۰ هیئت مذهبی دانش آموزی در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: بر اساس درخواست اداره آموزش و پرورش در خصوص ثبت هیئات مذهبی دانش آموزی و ارسال ۲۰ درخواست از سوی این اداره، درخواست ۲۰ هیئت مذهبی دانش آموزی در کمیسیون صدور مجوز شورای هیئات مذهبی مطرح و به ثبت رسید.

عبدالملکی از همکاری شورای هیئات مذهبی در برگزاری جلسات تقدیر کرد و از بهره مندی ۱۰ هزار دانش آموز ملایری از فعالیت های فرهنگی و مذهبی خبر داد.

علی عبدالملکی گفت: این اداره در قالب اعزام گروهی روحانی، اقامه نماز، برگزاری گفتمان دینی، نشست های معرفتی، پاسخ به شبهات، مشاوره های مذهبی و اجرای مسابقه های فرهنگی و مذهبی در مدارس طی ایام سال برنامه داشته است.

عبدالملکی عنوان کرد: همکاری مبلغین و مبلغات حوزه علمیه و اداره آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن برنامه و فعالیت های فرهنگ و تبلیغی برای دانش آموزان داشته است.

کد مطلب 3933349

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