به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، علیرضا حاجیان‌زاده در این حکم به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند حموله اشاره و اظهار امیدواری کرده است با توکل به خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و با مشارکت و همکاری نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط در انجام امور محوله اهتمام ورزد.

حموله مسئولیت‌های مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی و امور استان‌های کانون و مسوولیت دبیرخانه دایمی هفته‌ی ‌ملی کودک را در سابقه مدیریتی خود دارد.

اساس‌نامه شورای نظارت بر اسباب‌بازی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۷۷ به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید وبه منظور اجرایی شدن به مدیرعامل وقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ابلاغ شد.

بر همین اساس پس از انتخاب و معرفی اعضای شورا از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو، اولین نشست در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۷۸ برگزار و دبیرخانه این شورا به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

شورای انقلاب فرهنگی، ریاست دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی را برای ثبت طرح، صدور مجوز صادرات و واردات، و تبلیغات بازرگانی اسباب‌بازی را به کانون سپرده است که نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، فرهنگی و هنری در آن عضویت دارند.

پیش از این محمدحسین فرجو مسئولیت این دبیرخانه را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را برعهده داشت.