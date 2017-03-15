پرداخت ۱۷۲ میلیاردی تسهیلات خط اعتباری به کشاورزان البرزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی در جلسه شورای اطلاع رسانی استان البرز که بعد از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهدای البرز برگزار شد، با اشاره به عملکرد و دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی استان در دولت یازدهم، اظهار کرد: حمایت از تولید و تثبیت اشتغال بخش کشاورزی در سال (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) مد نظر سازمان جهادکشاورزی البرز قرار دارد.

وی افزود: توسعه گلخانه های مدرن، افزایش تولید محصولاتی دامی و شیلاتی، کسب مقام دوم تولید قارچ در کشور و صدور ۱۵۰ پروانه اشتغال خانگی از جمله اقدامات جهادکشاورزی استان البرز محسوب می شود.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرر با بیان باید از همه امکانات برای تحول بخش کشاورزی استفاده کرد، گفت: دسترسی به فناوری نوین کشاورزی در بخش تحقیقات و اجرا همچنین بهبود تراز کشاورزی کشور از افتخارات بزرگ بخش کشاورزی به شمار می آید.

موسوی خاطرنشان کرد: تسهیل واردات مواد اولیه خوراک طیور، امکان حضور تولیدکنندگان برتر استان در عرصه های جدید کشاورزی، افزایش ۱۰۰ درصدی سقف تسهیلات بانکی نسبت به دولت قبل و تخصیص ۴۸۰ میلیارد ریال در خصوص توسعه آبیاری نوین از جمله عملکرد بخش کشاورزی در دولت کنونی بوده است.

وی با بیان‌اینکه فراهم کردن ۸۰ درصد اعتبار مورد نیاز توسعه گلخانه های مدرن از دیگر اقدامات انجام شده است، گفت ۱۷۲ میلیارد ریال تسهیلات خط اعتباری به کشاورزان پرداخت شده است.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه در بخش تولیدات گیاهی در سال ۹۲ تنها ۹ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، افزود: سال گذشته ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

موسوی با اشاره به راه اندازی پنج مجتمع کشت و صنعت در سطح استان البرز، اعلام کرد: ۱۳۵ هکتار گلخانه در استان البرز به ۲۱۱ هکتار افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه استان البرز رتبه اول تولید هلو و شلیل کشور را از آن خود کرده است، گفت: ۵۶ درصد گل لاله کشور در البرز تولید می شود.

مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز بیان کرد: تولید ۱۵ درصد محصولات گیلاس و گلابی در البرز رتبه دوم این بخش را از آن این استان در کشور کرده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح کاداستر در دولت کنونی با اهداف ایجاد بانک اطلاعاتی اراضی کشاورزی در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی ساوجبلاغ آغاز شده است، اضافه کرد: در نظر داریم سال آینده کل استان تحت پوشش این طرح قرار گیرد.