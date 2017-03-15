مذاکرات آستانه ۳ سازنده بود/ تلاش دوستان روس و ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، بشار الجعفری رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در مذاکرات آستانه ۳ اظهار داشت: ما به همراه دوستان روس و ایرانی خود تلاش بسیاری برای موفقیت نشست های آستانه انجام دادیم.

وی پس از برگزاری جلسات مذاکرات آستانه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ما و دوستان روس و ایرانی در جریان این مذاکرات برای دستیابی به نتایج رضایت بخش تلاش کردیم.

بشار الجعفری در ادامه گفت: مشورت ها سازنده بود و بر ضرورت آتش بس و مبارزه با تروریسم و جداسازی گروه های تروریستی از گروه های معارض مسلح تمرکز داشت.

سومین دور مذاکرات آستانه درباره حل بحران سوریه روز سه شنبه با برگزاری نشست های مشورتی بین شرف های شرکت کننده در این مذاکرات آغاز شد.

دور بعدی نشست کارشناسی مذاکرات آستانه در تهران برگزار خواهد شد.