مبارزه با علف هرز در ۱۵۰۰ هکتار مزارع غلات استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به خبرنگاران گفت: با نظارت این سازمان عملیات مبارزه با علف‌های هرز در سطح یک هزار و ۴۶۵ هکتار از مزارع غلات این استان انجام شد.

وی با بیان اینکه این عملیات مبارزه در مزارع آبی گندم و جو در سراسر استان سمنان از ابتدای سال آبی سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد، افزود: از این مقدار مبارزه با علف های هرز، یک هزار و ۳۵ هکتار آن مربوط به مزارع گندم بوده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: سهم عملیات مبارزه با علف های هرز در مزارع جو در استان نیز ۴۳۰ هکتار بوده است.

مشیریان با عنوان اینکه این عملیات برای مبارزه «نازک برگ» و «توام» گندم و جو در مزارع استان سمنان انجام شده است، افزود: در مجموع ۴۲۰ هکتار از این عملیات مربوط به مبارزه نازک برگ در مزارع گندم و جو بوده و یک هزار و 45 هکتار آن نیز مربوط به مبارزه توام بود.

وی عنوان کرد: عملیات مبارزه با علف های هرز مربوط به مبارزه نازگ برگ در ۱۸۰ هکتار از مزارع جو و ۲۴۰ هکتار از مزارع گندم استان سمنان انجام شد.

به گفته مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، این عملیات مربوط به مبارزه توام در ۷۹۵ هکتار از مزارع گندم و ۲۵۰ هکتار از مزارع جو استان اجرایی شده است.