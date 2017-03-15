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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

تقویت و رشد دانش به منظور تحقق توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد

تقویت و رشد دانش به منظور تحقق توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در کشور، باید رشد و تقویت علم و دانش با جدیت پیگیری و در این زمینه برنامه ریزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: تقویت انگیزه های علم، دانش و معنویت به عنوان عامل اصلی توسعه پایدار، باید در سال آینده به صورت جدی در مراکز علمی کشور به خصوص استان مرکزی پیگیری شود.

قرآن و اهل بیت(ع)، شهدا، آرمان های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری بزرگترین پشتوانه های ملت ایران است و این پشتوانه های عظیم انقلاب اسلامی را تا کنون حفظ کرده است.

وی افزود: وفاق و همدلی باید در همه زمینه ها سرلوحه امور مسئولان قرار گیرد چرا که فعالیت و همفکری جمعی به مراتب نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت و همچنین مسئولان برنامه محوری و جلب اعتماد عمومی را در سال آتی محور امور قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: شفاف سازی فعالیت های دستگاه های اجرایی در راستای جلب اعتماد عمومی تکلیفی مهم و از مصادیق حقوق شهروندی است که باید بیش از پیش عملیاتی شود چرا که جلب اعتماد عمومی، وحدت و همدلی مردم با مسئولان را به دنبال دارد که برخورداری از این ویژگی مهم از بزرگترین سرمایه های کشور تلقی می شود.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: عامل موفقیت امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین موفقیت مقام معظم رهبری در هدایت ملت ایران، اخلاص در عمل است که آحاد جامعه به خصوص دولتمردان باید از این مهم الگوبرداری کنند.

وی تصریح کرد: فقر زدایی و توانمندسازی اقشار کم درآمد یکی از ضرورت های امروز جامعه ایران اسلامی است و توانمند سازی افراد جامعه در راستای برقراری عدالت اجتماعی مدنظر مسئولان و دستگاه های قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی و احیای سبک زندگی ایرانی و اسلامی مهمترین خواسته مقام معظم رهبری از مسئولان است که باید برای آن راهبردهای عملی و کاربردی در جامعه اندیشیده شود.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: دشمنان نظام اسلامی به دنبال ناکارآمد نشان دادن این نظام هستند که مقابله با توطئه آنها، تنها در سایه ارتقای اعتماد عمومی امکان پذیر است.

کد مطلب 3933646

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