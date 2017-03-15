تقویت و رشد دانش به منظور تحقق توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: تقویت انگیزه های علم، دانش و معنویت به عنوان عامل اصلی توسعه پایدار، باید در سال آینده به صورت جدی در مراکز علمی کشور به خصوص استان مرکزی پیگیری شود.

قرآن و اهل بیت(ع)، شهدا، آرمان های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری بزرگترین پشتوانه های ملت ایران است و این پشتوانه های عظیم انقلاب اسلامی را تا کنون حفظ کرده است.

وی افزود: وفاق و همدلی باید در همه زمینه ها سرلوحه امور مسئولان قرار گیرد چرا که فعالیت و همفکری جمعی به مراتب نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت و همچنین مسئولان برنامه محوری و جلب اعتماد عمومی را در سال آتی محور امور قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: شفاف سازی فعالیت های دستگاه های اجرایی در راستای جلب اعتماد عمومی تکلیفی مهم و از مصادیق حقوق شهروندی است که باید بیش از پیش عملیاتی شود چرا که جلب اعتماد عمومی، وحدت و همدلی مردم با مسئولان را به دنبال دارد که برخورداری از این ویژگی مهم از بزرگترین سرمایه های کشور تلقی می شود.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: عامل موفقیت امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین موفقیت مقام معظم رهبری در هدایت ملت ایران، اخلاص در عمل است که آحاد جامعه به خصوص دولتمردان باید از این مهم الگوبرداری کنند.

وی تصریح کرد: فقر زدایی و توانمندسازی اقشار کم درآمد یکی از ضرورت های امروز جامعه ایران اسلامی است و توانمند سازی افراد جامعه در راستای برقراری عدالت اجتماعی مدنظر مسئولان و دستگاه های قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی و احیای سبک زندگی ایرانی و اسلامی مهمترین خواسته مقام معظم رهبری از مسئولان است که باید برای آن راهبردهای عملی و کاربردی در جامعه اندیشیده شود.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: دشمنان نظام اسلامی به دنبال ناکارآمد نشان دادن این نظام هستند که مقابله با توطئه آنها، تنها در سایه ارتقای اعتماد عمومی امکان پذیر است.