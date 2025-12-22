به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی در درس خارج فقه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان مرکزی اظهار کرد: شب قدر اختصاص به عصر پیامبر اکرم (ص) نداشته و استمرار آن تا قیامت ادامه دارد.
وی افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند رجوعی عقلانی و عملی به قرآن است که آثار آن در تصمیمگیریها، سبک زندگی و سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی نمایان شود.
وی افزود: در شب قدر، فرشتگان و روح اعظم بر قلب مطهر امام عصر (عج) نازل شده و تقدیرات سال آینده به ایشان ارائه میشود.
وی ادامه داد: علم معصومان، همانند قرآن دارای مراتب اجمالی و تفصیلی است.
دری نجفآبادی تاکید کرد: اصول کلی در شب قدر افاضه شده و به مرور بر مصادیق مختلف تطبیق مییابد و این علم حضوری، شهودی و مرتبط با عالم غیب است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: قرآن فراتر از تلاوت و عبادت، راهنمایی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی و اساس فرهنگ اسلامی است.
وی گفت: این فرهنگ بر تعقل، اخلاق، عدالت، کرامت انسانی و مسئولیتپذیری استوار است و توان پاسخگویی به بسیاری از مسائل و چالشهای معاصر جوامع انسانی را دارد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: آموزههای قرآن انسان را به تفکر، گفتوگوی عقلانی و حرکت در مسیر تعالی فرا میخواند.
وی ادامه داد: تأکید قرآن بر علم، انصاف، میانهروی و رعایت حقوق فرد و جامعه، پایهای برای توسعه متوازن و پایدار فراهم میکند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی بیان کرد: در جامعهای که فرهنگ قرآنی نهادینه شود، اخلاق، عدالت و مسئولیت اجتماعی جایگزین سودجویی، تبعیض و بیتفاوتی میشوند.
وی افزود: ترویج فرهنگ قرآنی تنها وظیفه نهادهای دینی نیست بلکه خانوادهها، آموزشوپرورش، رسانهها و مدیران جامعه نیز نقش اساسی در تحقق این هدف دارند.
امام جمعه اراک گفت: انس با قرآن و نهادینه شدن فرهنگ قرآنی، مسیر پیشرفت جامعه را با آرامش، عدالت و اطمینان بیشتر هموار میکند.
وی تاکید کرد: فرهنگ قرآنی جریانی پویا و زمینهساز توسعه متوازن و پایدار است که جامعه را به سمت اخلاق، عدالت و پیشرفت پایدار هدایت میکند.
نظر شما