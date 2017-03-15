ترامپ به افشاء پرونده مالیاتی خود واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی توئیتری بار دیگر به رسانه های منتقد خود به ویژه در موضوع افشاء پرونده مالیاتی اش حمله ور شد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این باره نوشت: آیا کسی است واقعاً باور کند که گزارشگری که هیچ فردی تا کنون حتی نامی از وی را نشنیده است؛ بتواند به سراغ ایمیل خود رفته و اظهارنامه مالیاتی من را پیدا کند.

وی در ادامه این توئیت تأکید کرد: خبرهای «اِن بی سی نیوز» اخبار جعلی هستند.

در همین رابطه، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از بابت بیش از ۱۵۰ میلیون دلار درآمدی که سال ۲۰۰۵ عایدش شده، مبلغ ۳۸ میلیون دلار مالیات پرداخته است.

این اطلاعات که ساعاتی پیش در قالب دو صفحه اظهارنامه مالیاتی از سوی شبکه تلویزیونی «ان بی سی» افشا شد، خشم کاخ سفید را به دنبال داشت.

به گفته کاخ سفید، افشاگری درباره اظهارنامه مالیاتی ترامپ، غیر قانونی است.

ترامپ در طول کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶، از ارائه اظهارنامه مالیاتی خود طفره رفت- اقدامی که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعید بود و در نوع خود سُنت شکنی محسوب می شد.

البته دو صفحه افشا شده تنها بخشی از اظهارنامه مالیاتی ترامپ است و جزئیات درآمدی وی را نشان نمی دهد.

با این حال، با توجه به اینکه اطلاعات کمی از وضعیت درآمد ترامپ وجود دارد، همین مقدار ناچیز نیز مهم تلقی می شود.

اطلاعات افشا شده نشان می دهد که ترامپ ۵.۳ میلیون دلار از بابت مالیات بر درآمد فدرال و ۳۱ میلیون دلار نیز از بابت حداقل مالیات جایگزین پرداخته است.

حداقل مالیات جایگزین از حدود ۵۰ سال پیش با هدف انسداد راههای گریز مالیاتی افراد مرفه در دستورالعمل مالیاتی آمریکا گنجانده شد.

به این ترتیب، مجموع ۳۸ میلیون دلار مالیات بر درآمدی که ترامپ سال ۲۰۰۵ پرداخته است، با نرخ ۲۴ درصد بالاتر از نرخ مالیاتی شهروندان آمریکایی با درآمد متوسط است اما از نرخ ۲۷.۴ درصدی که برای مالیت دهندگان مرفه در نظر گرفته شده، کمتر است.