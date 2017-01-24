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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۴

سیاست های اقتصادی ابلاغ شد؛

ترامپ مالیات‌ها را کاهش می‌دهد/ ۷۵ درصد مقررات حذف می‌شود

ترامپ مالیات‌ها را کاهش می‌دهد/ ۷۵ درصد مقررات حذف می‌شود

«دونالد ترامپ» وعده کاهش قابل توجه مالیات و نیز کاهش ۷۵ درصدی مقررات دست و پا گیر را داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش به شرکت های بزرگ تجاری آمریکا وعده داد که مالیات را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد؛ او همچنین وعده داد که ۷۵ درصد مقررات را که برای آنها دست و پاگیر شده است، از میان بر دارد.  

همچنین «ترامپ» به مدیران عامل ۱۲ شرکت بزر گ آمریکایی که در کاخ سفید دور هم گرد آمده بودند، هشدار داد که مالیات مرزی را بر روی کالاهایی که توسط بعضی از شرکت های آمریکایی وارد این کشور می شود،  اعمال خواهد کرد؛ چرا که این اقدام آنها موجب خارج شدن مشاغل از ایالات متحده می شود.  

رئیس جمهور جدید آمریکا گفت:«کاری را که اکنون در حال انجام دادن آن هستیم، این است که قصد داریم مالیات طبقه متوسط و نیز کارخانه ها به شکل قابل توجهی کاهش دهیم. کار بزرگ تر آن است که می خواهیم مقرارات دست و پا گیر را هم به طرز وسیعی کاهش دهیم. »

«ترامپ» در ادامه گفت:«فکر می کنم که می توانیم مقرارات را تا ۷۵ درصد و شاید هم بیش از ۷۵ درصد کاهش دهیم.»

کد مطلب 3885718
علیرضا کمندی

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