پرونده مالیاتی ترامپ افشا شد/ خشم کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا از بابت بیش از ۱۵۰ میلیون دلار درآمدی که سال ۲۰۰۵ عایدش شده، مبلغ ۳۸ میلیون دلار مالیات پرداخته است.

این اطلاعات که در قالب دو صفحه اظهارنامه مالیاتی از سوی شبکه تلویزیونی «ام اس ان بی سی» افشا شد، خشم کاخ سفید را به دنبال داشت.

به گفته کاخ سفید، افشاگری درباره اظهارنامه مالیاتی ترامپ، غیر قانونی است.

ترامپ در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶، از ارائه اظهارنامه مالیاتی خود طفره رفت- عملی که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعید بود و در نوع خود سنت شکنی محسوب می شد.

البته دو صفحه افشا شده تنها بخشی از اظهارنامه مالیاتی ترامپ است و جزئیات درآمد وی را نشان نمی دهد.

با این حال، با توجه به اینکه اطلاعات کمی از وضعیت درآمد ترامپ وجود دارد، همین مقدار ناچیز نیز مهم تلقی می شود.

اطلاعات افشا شده نشان می دهد که ترامپ ۵.۳ میلیون دلار از بابت مالیات بر درآمد فدرال و ۳۱ میلیون دلار نیز از بابت حداقل مالیات جایگزین پرداخته است.

حداقل مالیات جایگزین از حدود ۵۰ سال پیش با هدف انسداد راههای گریز مالیاتی افراد مرفه در دستورالعمل مالیاتی آمریکا گنجانده شد.

به این ترتیب، مجموع ۳۸ میلیون دلار مالیات بر درآمدی که ترامپ سال ۲۰۰۵ پرداخته است، با نرخ ۲۴ درصد بالاتر از نرخ مالیاتی شهروندان آمریکایی با درآمد متوسط است اما از نرخ ۲۷.۴ درصدی که برای مالیت دهندگان مرفه در نظر گرفته شده، کمتر است.