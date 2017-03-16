عادت غذایی ایرانیان رصد می شود/۴۷درصد مصرف فست فود در بزرگسالان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، این مرکز بر اساس رسالت خود مبتنی بر تولید و انتشار آمار تغییرات و تحولات اجتماعی کشور به منظور مبنا قرار گرفتن در برنامه‌ریزهای کلان، اقدام به سنجش رفتار غذایی ایرانیان کرده است.

بر این اساس و در حوزه شهری در سال ۹۴ حدود ۵۰.۸ درصد افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در هفته نوشابه مصرف کرده‌اند. از این تعداد حدود ۱۹.۳ درصد یک لیوان در هفته و ۳.۹ درصد بیش از هفت لیوان نوشابه در هفته مصرف کرده‌اند.

در عین حال ۴۷.۴ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری اظهار داشته‌اند که در سال ۱۳۹۴ در ماه قبل از آمارگیری، فست فود مصرف کرده‌اند. از این تعداد ۱۸.۷ درصد یک‌بار و ۲.۶ درصد بیش از پنج بار در ماه فست فود مصرف کرده‌اند.

همچنین ۸۴ درصد افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در هفته شیر مصرف کرده‌اند. از این تعداد حدود ۱۲ درصد یک لیوان در هفته و ۱۵درصد بیش از هفت لیوان شیر در هفته مصرف کرده‌اند.