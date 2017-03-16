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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۶:۴۴

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

عادت غذایی ایرانیان رصد می شود/۴۷درصد مصرف فست فود در بزرگسالان

عادت غذایی ایرانیان رصد می شود/۴۷درصد مصرف فست فود در بزرگسالان

مرکز آمار ایران اعلام کرد ۴۷.۴ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری اظهار داشته‌اند که در سال ۱۳۹۴ در ماه قبل از آمارگیری، فست فود مصرف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، این مرکز بر اساس رسالت خود مبتنی بر تولید و انتشار آمار تغییرات و تحولات اجتماعی کشور به منظور  مبنا قرار گرفتن در برنامه‌ریزهای کلان، اقدام به سنجش رفتار غذایی ایرانیان کرده است.

بر این اساس و در حوزه شهری در سال ۹۴  حدود ۵۰.۸ درصد افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در هفته نوشابه مصرف کرده‌اند. از این تعداد حدود ۱۹.۳ درصد یک لیوان در هفته و ۳.۹ درصد بیش از هفت لیوان نوشابه در هفته مصرف کرده‌اند.

در عین حال ۴۷.۴ درصد افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری اظهار داشته‌اند که در سال ۱۳۹۴ در ماه قبل از آمارگیری، فست فود مصرف کرده‌اند. از این تعداد ۱۸.۷ درصد یک‌بار و ۲.۶ درصد بیش از پنج بار در ماه فست فود مصرف کرده‌اند.

 همچنین  ۸۴ درصد افراد ۱۸ساله و بیشتر شهری در هفته شیر مصرف کرده‌اند. از این تعداد حدود ۱۲ درصد یک لیوان در هفته و ۱۵درصد بیش از هفت لیوان شیر در هفته مصرف کرده‌اند.

کد مطلب 3933941

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