رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید اتمی برای منطقه و جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفتگویی را با شبکه المیادین انجام داده است.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این گفتگو اظهار داشت: رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید اتمی برای منطقه وجهان است.

ظریف در ادامه یادآور شد: عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تلاش زیادی کردند تا توافق هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا نرسد، اما موفق شدند. آنها همچنین تلاش کردند تا این توافق پس از امضاء، اجرایی نشود اما باز هم موفق نشدند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا به خوبی می داند که اعمال تحریم های ضد ایرانی، سودبخش نخواهد بود و در نهایت، اجرای توافق هسته‌ای برای آن بهترین گزینه است.

ظریف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تنش های اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تصریح کرد: ترکیه یک بازیگر اصلی و مؤثر در منطقه است.

وی در همین ارتباط افزود: ترکیه همسایه مهم جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، معتقدیم که آنکارا باید مانع از ارائه حمایت های مالی و تسلیحاتی به گروه های تروریستی شود.

وزیر خارجه ایران با اشاره به تهدیدات عربستان علیه ایران، اظهار داشت: ایران از چهار دهه پیش با این گونه تهدیدات مواجه است و برخی در منطقه و خارج از آن راههای مختلفی را برای فشار علیه ایران به کار گرفته‌اند.

وی همچنین تصریح کرد: دلیل روی آوردن اوباما به مذاکره با ایران بی اثر بودن تحریم و فشار بود.

ظریف تأکید کرد: باید در کشورهای مختلف از جمله بحرین و یمن صلح بر قرار کنیم و به مردم سوریه این اجازه را بدهیم که خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند.

وی همچنین اظهار داشت: اسرائیل تهدیدات علیه ایران را سرپوشی بر جنایات خود قرار داده است.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: اسرائیل حقوق فلسطینی‌ها را نقض کرده و و تا کنون اقدامات خصمانه‌ای علیه مردم منطقه از جمله لبنان، فلسطین، اردن و سوریه انجام داده است.

ظریف با بیان اینکه ایران، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، گفت: ایران همواره اتباع پیروان موسای نبی (علیه السلام) را محترم شمرده و هر مسلمانی باید همه انبیاء را تکریم کند.

وی با اشاره به توافق هسته ای، افزود: این توافقی میان ایران و آمریکا نیست و یک توافق چند جانبه است و حمایت شورای امنیت را نیز در کنار خود دارد و یک توافقی میان همه است.

ظریف در خصوص روابط با عربستان سعودی گفت: ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم و روابطی هم نداریم اما عربستان یک کشور اسلامی است و اعتقاد داریم که می‌توان روابط خوبی را با عربستان برقرار کرد.

وزیر خارجه ایران درباره ائتلاف کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان با اسرائیل علیه ایران، این مسأله را تأسف برانگیز توصیف کرد.

وی در این خصوص گفت: متأسفانه می‌بینیم که کشورهای اسلامی در کنار کسانی ایستاده‌اند که دشمنی با کشورهای اسلامی را ترویج می‌کنند.

ظریف درباره ادعای وزیر انرژی رژیم صهیونیستی مبنی بر تلاش ایران برای ایجاد پایگاه نظامی در نزدیکی سرزمین اشغالی، گفت: ایران هر کسی که با تروریسم مبارزه کند را یاری خواهد کرد و کمک‌های ما در سوریه در چارچوب مبارزه با داعش و جبهة النصره صورت می‌گیرد.

وزیر خارجه ایران در مورد آینده روابط روسیه، گفت: ایران در روند ایجاد ائتلاف‌ها شرکت نمی‌کند؛ با این حال روابط مستحکمی با روسیه دارد و تهران به روابط خود با مسکو از منظر راهبرد بلند مدت می نگرد.

ظریف در مورد روابط تهران با کشورهای حاشیه خلیج فارس، یادآور شد: ایران بر اساس اصول خود به دنبال ایجاد روابط دوستانه با همه کشورهای خلیج فارس است. با این حال، برخی از همسایگان علاقه زیادی دارند که فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها علیه ایران وضع شود.

ظریف درباره بحران یمن و تجاوز عربستان سعودی به این کشور اظهار داشت: این جنگ نباید آغاز می شد. ما بر این باوریم که این جنگ ضرورتی نداشت و نتایج فاجعه باری در پی داشت از این روی خواستار آتش بس هستیم.