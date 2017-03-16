حضرت زهرا (س) در تبعیت از ولایت الگوی بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری بعدازظهر پنجشنبه در آخرین جلسه پرسنلی کارکنان تبلیغات اسلامی مازندران در سال ۹۵گفت ؛ حیات و عمر پر برکت و نورانی حضرت زهرا (س) در جهت احیاء دین و اسلام بود.

وی ضمن عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن ولادت نورانی حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها روز مادر و فرا رسیدن سال جدید اظهار داشت : امیدواریم که فرا رسیدن سال جدید که همزمان شد با ولادت حضرت زهرا (س) و ولادت حضرت امیرمومنان علی (ع) در عید امسال منشاء برکات و خیرات بسیاری در سال آتی برای همه شیعیان و مسلمانان جهان باشد.

وی در ادامه افزود: تمام عمر بربرکت و حیات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در جهت احیاء دین و اسلام سپری شد و حضرت زهرا (س) در تبعیت از ولایت الگوی بی بدیل و مصداق علمی و عملی برای همه شیعیان جهان است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به برخی از ویژگی های بارز و ممتازحضرت زهرا سلام الله علیها تصریح کرد : الگو گیری از روش و منش زندگی حضرت زهرای مرضیه (س) باید با توجه به امام شناسی و دشمن شناسی حضرت صورت گیرد تا انسان بتواند در تمام ابعاد زندگی خود باعث خشنوی ولی زمان خود گردد .

حجت الاسلام ناصرشکریان در ادامه تاکید کرد : حضرت زهرا سلام الله علیها دفاع از امام خویش را سرلوحه همه مسئولیت ها ی خویش قرار داد و در دفاع از حریم ولایت جان خود را نثار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان ضمن بررسی برخی از اتفاقات در سال ۱۳۹۵و با اشاره به برخی از فعالیت های فرهنگی در سال اقدام و عمل بیان داشت : امیدواریم در سال جدید با بررسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در حوزه فرهنگی فعالیت های سال جدید را شروع کنیم و برنامه ریزی و هدف گذاری فعالیت های فرهنگی در سال جدید امری ضروری است.