مستند هادی»؛ روایت خبرنگار مازندرانی که دوربینش را به سوریه برد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مستند هادی» با نگاهی به زندگی و فعالیت‌های شهید هادی باغبانی، خبرنگار و مستندساز مازندرانی، در قالب تاریخ شفاهی منتشر شده و بخشی از مسیر زندگی، دغدغه‌ها و فعالیت‌های این شهید مدافع حرم را روایت می‌کند.

کتاب «مستند هادی» به قلم زمانه حسن‌نژاد، پژوهشگر و نویسنده بابلی، در شش فصل تدوین شده و با محوریت زندگی شهید هادی باغبانی به ابعاد مختلف شخصیتی، فرهنگی و حرفه‌ای این خبرنگار و مستندساز پرداخته است.

شهید هادی باغبانی از نخستین شهدای مدافع حرم مازندران بود که در مسیر فعالیت مستندسازی راهی سوریه شد. حضور او در این کشور با هدف ثبت و روایت وقایع همراه بود، اما سرانجام خود نیز به بخشی از روایت مقاومت تبدیل شد.

نویسنده در این اثر تلاش کرده است با استفاده از شیوه تاریخ شفاهی، تصویری از زندگی شهید باغبانی ارائه کند؛ روایتی که تنها به فعالیت‌های رسانه‌ای و مستندسازی او محدود نمی‌شود و به علایق، نگاه او به هویت ایرانی و مازندرانی و ویژگی‌های شخصیتی‌اش نیز می‌پردازد.

بر اساس روایت‌های این کتاب، علاقه به عکاسی از دوران کودکی در زندگی هادی باغبانی وجود داشت و همین علاقه در سال‌های بعد زمینه‌ساز ورود او به عرصه رسانه و مستندسازی شد.

«مستند هادی» همچنین بر پیوند میان هویت بومی و ملی در اندیشه این شهید تأکید دارد. در بخش‌هایی از کتاب، علاقه او به تاریخ ایران و فرهنگ مازندران و نگاهش به پیشینه تاریخی این سرزمین روایت شده است.

هادی باغبانی با تأکید بر هویت مازندرانی خود، از تاریخ و فرهنگ این دیار سخن می‌گفت و به پیشینه مقاومت مردم مازندران در برابر حکومت‌های اموی و عباسی علاقه‌مند بود؛ موضوعی که در روایت‌های مربوط به زندگی او نیز بازتاب یافته است.

این کتاب از تولیدات حوزه هنری مازندران است که توسط انتشارات کجاوه سخن سوره مهر منتشر شده و تلاش دارد از مسیر خاطرات و روایت‌های نزدیکان، تصویری مستند از زندگی این خبرنگار و مستندساز شهید به مخاطب ارائه کند.

«مستند هادی» را می‌توان روایتی از زندگی فردی دانست که رسانه و دوربین را ابزاری برای ثبت واقعیت می‌دانست و در نهایت در جریان مأموریت خود، به یکی از سوژه‌های ماندگار روایت‌ های مقاومت تبدیل شد.