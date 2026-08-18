  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

آیین تجلیل از فعالان مساجد کردستان در سنندج برگزار می‌شود

آیین تجلیل از فعالان مساجد کردستان در سنندج برگزار می‌شود

سنندج- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان از برگزاری آیین تجلیل از فعالان مساجد استان با حضور نماینده ولی‌فقیه در کردستان خبر داد.

بهزاد کیامهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین تجلیل از فعالان مساجد کردستان با هدف پاسداشت تلاش‌های فعالان عرصه مسجد و قدردانی از نقش‌آفرینان فرهنگی و اجتماعی این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه از سوی قرارگاه راهبری مساجد استان کردستان برگزار خواهد شد و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران مساجد در آن حضور خواهند داشت.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان عنوان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، سخنران این آیین خواهد بود.

کیامهر گفت: این مراسم روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع شهرستان سنندج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه مسجد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: تجلیل از فعالان مسجد اقدامی در راستای تقویت انگیزه و حمایت از افرادی است که در مسیر رونق فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی مساجد تلاش می‌کنند.

کد مطلب 6919876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها