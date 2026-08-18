بهزاد کیامهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین تجلیل از فعالان مساجد کردستان با هدف پاسداشت تلاشهای فعالان عرصه مسجد و قدردانی از نقشآفرینان فرهنگی و اجتماعی این حوزه برگزار میشود.
وی افزود: این برنامه از سوی قرارگاه راهبری مساجد استان کردستان برگزار خواهد شد و جمعی از فعالان و دستاندرکاران مساجد در آن حضور خواهند داشت.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان عنوان کرد: حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، سخنران این آیین خواهد بود.
کیامهر گفت: این مراسم روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع شهرستان سنندج برگزار میشود.
وی با اشاره به جایگاه مسجد در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: تجلیل از فعالان مسجد اقدامی در راستای تقویت انگیزه و حمایت از افرادی است که در مسیر رونق فعالیتهای فرهنگی، دینی و اجتماعی مساجد تلاش میکنند.
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