تشبیه رفتار آلمان با نازی ها از سوی «اردوغان» پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان درباره تنش اخیر میان ترکیه و کشورهای اروپایی گفتگو کرد.

وی در این گفتگو اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره مشابه خواندن رفتار آلمانی ها با نازی ها را ناصحیح خواند.

گفتنی است که مقامات آلمان با ایراد سخنرانی های تبلیغاتی مقامات ترکیه در این کشور مخالفت کرده و مانع از تحقق آن شدند.

هلند، دانمارک و اتریش نیز پس از آلمان مخالفت خود را با ورود و سخنرانی مقامات ترکیه در کشورهای خود اعلام کردند.