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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵

فرانسوا اولاند:

تشبیه رفتار آلمان با نازی ها از سوی «اردوغان» پذیرفته نیست

تشبیه رفتار آلمان با نازی ها از سوی «اردوغان» پذیرفته نیست

رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با صدر اعظم آلمان اظهارات همتای ترکیه ای خود مبنی بر تشبیه رفتار آلمان با نازی ها را غیر واقع قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان درباره تنش اخیر میان ترکیه و کشورهای اروپایی گفتگو کرد. 

وی در این گفتگو اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره مشابه خواندن رفتار آلمانی ها با نازی ها را ناصحیح خواند. 

گفتنی است که مقامات آلمان با ایراد سخنرانی های تبلیغاتی مقامات ترکیه در این کشور مخالفت کرده و مانع از تحقق آن شدند.

هلند، دانمارک و اتریش نیز پس از آلمان مخالفت خود را با ورود و سخنرانی مقامات ترکیه در کشورهای خود اعلام کردند.

کد مطلب 3934388
شقایق لامع زاده

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