توزیع ۵۰۰ سبد غذایی بین مددجویان قرچک/کارت پوشاک برای ۲۸۰۰ خانوار

محمد رضا غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی برنامه‌ها و خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) و در آستانه سال جدید طی هفته گذشته و روزهای پایانی سال به کلیه مددجویان عزیز تحت پوشش طرح های ویژه ارائه شد.

وی در تشریح این طرح ها افزود: اهدا کارت پوشاک با سرانه پانصد هزار ریال به ۲۸۰۰ خانوار مستمری بگیر و تک و چند خدمتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز واریز عیدی به حساب خانواده های یک نفره به صورت نقدی از جمله این اقدامات حمایتی است که انجام شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قرچک گفت: همچنین خانواده‌های ایتام طرح اکرام و محسنین به غیر از این عیدی از طرف حامیان خود میانگین بین ۲۰۰ هزار الی یک میلیون تومان به صورت نقد و کالا دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این مددجویان به همراه حامیان خود و نماینده امداد به مراکز خرید رفته ونیازهایشان را بر اساس سلیقه تامین کرده اند، گفت: برای بنده و همکارانم و خیرین عزیز بسیار مهم بود که سلیقه کودک مددجو در پوشاک وی لحاظ شود و به همین دلیل تمام سعی ما برای حضور خود این عزیزان هنگام خرید پوشاک بود که محقق شد.

غضنفری افزود: علاوه بر این با تلاش امدادگران زحمت کش و ضمن تعامل با اتحادیه‌های مربوطه حدود ۵۰۰ سبد غذایی بین ۵ الی ۱۵ قلم شامل مواد ضروری و ۷۰۰ کیلو گرم شیرینی در قالب جعبه‌های یک کیلوگرمی تامین و بین نیازمندان توزیع شد تا کام این عزیزان نیز در شب عید شیرین باشد.

وی از همکاری روسای اصناف واتحادیه ها و حامیان ارجمند شهرستان قرچک در فراهم کردن اوقات شاد برای مددجویان تشکر کرد و گفت: اگر کمک این خیرین نبود قطعا به تنهایی توان ارائه این خدمات به نیازمندان را نداشتیم.

رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قرچک گفت: کلیه مددجویان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به غیر از مستمری و دریافتی ماهیانه خود از عیدی ناقابل این نهاد نیز بهره‌مند شده اند.