کشف ۷۸ کیلوگرم موادمخدر و ۵ قبضه سلاح در مرزهای شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزداران هنگ مرزی زابل در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر، از فعالیت یک باند قاچاق در منطقه مرزی مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تشدید کنترل‌های مرزی، در یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده موفق به کشف ۷۸ کیلوگرم تریاک و پنج قبضه سلاح شامل سه قبضه سلاح شکاری و دو قبضه سلاح جنگی کلاش شدند.

تلاش برای شناسایی قاچاقچیان ادامه دارد

وی گفت: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند و تلاش مرزداران برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.

رفیعی با قدردانی از تلاش مرزداران هنگ مرزی زابل، بر تداوم اقدامات کنترلی و مقابله با قاچاق مواد مخدر و سلاح در نوار مرزی استان تأکید کرد.