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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

کشف ۷۸ کیلوگرم موادمخدر و ۵ قبضه سلاح در مرزهای شمال سیستان و بلوچستان

کشف ۷۸ کیلوگرم موادمخدر و ۵ قبضه سلاح در مرزهای شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف ۷۸ کیلوگرم تریاک و پنج قبضه سلاح توسط مرزداران هنگ مرزی زابل در جریان یک عملیات در نوار مرزی شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزداران هنگ مرزی زابل در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر، از فعالیت یک باند قاچاق در منطقه مرزی مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تشدید کنترل‌های مرزی، در یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده موفق به کشف ۷۸ کیلوگرم تریاک و پنج قبضه سلاح شامل سه قبضه سلاح شکاری و دو قبضه سلاح جنگی کلاش شدند.

تلاش برای شناسایی قاچاقچیان ادامه دارد

وی گفت: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند و تلاش مرزداران برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.

رفیعی با قدردانی از تلاش مرزداران هنگ مرزی زابل، بر تداوم اقدامات کنترلی و مقابله با قاچاق مواد مخدر و سلاح در نوار مرزی استان تأکید کرد.

کد مطلب 6957610

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